Ученые рассказали о пользе для здоровья ежедневной 15-минутной ходьбы
15 минут ходьбы в день являются минимальным количеством физической активности, которая может приносить какую-либо пользу для здоровья. Вывод об этом содержится в исследовании, опубликованном в The Lancet.
Многие исследования содержат резюме ученых о том, что даже небольшое количество регулярных упражнений может приносить большую пользу в укреплении здоровья людей всех возрастов и уровней физической подготовки. Но работа, о которой рассказывается в The Lancet, конкретизирует, что 15 минут умеренной физической активности (например, в виде пешей прогулки) могут увеличить продолжительность жизни на 3 года и снизить риск смерти на 14 процентов.
Также ученые установили, что короткая 15-минутная прогулка три раза в день (после завтрака, обеда и ужина) эффективнее помогает снижать уровень сахара в крови по сравнению с прогулкой протяженностью 45 минут.
Помогает ли ежедневная 15-минутная прогулка похудеть? ВОЗ рекомендует взрослым людям для поддержания хорошего здоровья стремиться как минимум к 30 минутам умеренной физической активности каждый день. Специалисты Клиники Майо констатируют, что для эффекта похудения необходимы до 300 минут умеренных физических упражнений или аэробной активности в неделю. 15-минутная ходьба обеспечивает только 105 минут аэробных упражнений в неделю, а это значительно ниже рекомендуемого уровня упражнений.
Таким образом, если просто ходить по 15 минут каждый день, не получая больше никаких дополнительных физических нагрузок, это вряд ли поможет потере веса. Тем не менее, это короткое ежедневное упражнение гораздо лучше, чем сидячий образ жизни, и даже в таком объеме может во многом улучшить здоровье и общее самочувствие, резюмировали ученые.
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