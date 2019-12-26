Пять простых методов, помогающих похудеть
Простые способы худеть существуют, но они требуют постоянного выполнения некоторых правил. Если вы готовы набраться терпения и настроиться на процесс похудение в несколько месяцев, эти методы помогут сбросить вес, пишет портал MedikForum.ru.
Заменить соль специями. Пища, содержащая специи и пряности, активизирует метаболизм и стимулирует способность организма сжигать жир. В частности, доказанным жиросжигающим эффектом обладает перец чили. В свою очередь, другие специи, такие как горчица и имбирь, не только помогают активнее сжигать калории, но и, влияя определенным образом на рецепторы мозга, продлевают чувство сытости и таким образом позволяют уменьшить количество потребляемой пищи.
Сведите соль к уровню не более 3 граммов в день, а в остальном пользуйтесь специями.
Отказ от любого сладкого питья. Сахар в жидком виде почти сразу же усваивается организмом, а его избыток связан с целым рядом разрушительных для здоровья последствий, включая воспаление, ведущее к росту жировой ткани в организме.
Если хотите похудеть, откажитесь от любых сладких напитков – пейте вместо них газированную минеральную воду с добавлением свежих фруктов и ягод.
Увеличение сна. Во время сна мышцы растут и восстанавливаются, что важно для снижения процента жира в организме. Замечено, что когда худеющие люди получают возможность нормально высыпаться (спать рекомендуемые 7-9 часов в сутки), потеря жира в их теле становится более интенсивной. Кроме того, недостаток сна нарушает баланс гормонов насыщения и голода лептина и грелина, в результате чего развивается повышенный аппетит, в особенности тяга к сладкому.
Ранний обед. Обедать необходимо не позднее 15.00. При этом рацион должен быть построен таким образом, чтобы основная часть питательных веществ приходилась на первую половину дня. Все, что съедается после 15.00, должно быть очень легким и низкокалорийным. Подобный режим питания соответствует естественным циркадным ритмам, в организме при этом нормализуется жировой метаболизм – жир расходуется для энергии, а не откладывается в запас.
Больше белка на завтрак. Если продукты, употребляемые за завтраком, содержат много углеводов, это повышает уровень сахара в крови, который вскоре начинает падать. В результате возникают физиологические реакции, из-за которых голод может возникать уже через час после приема пищи. Белкам, клетчатке и жиру требуется гораздо больше времени для усвоения, и завтрак, включающий эти элементы, способствует более длительной энергии. Пейте на завтрак молоко, ешьте омлеты и каши из цельного зерна – это один из лучших способов стать стройнее.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему нужно употреблять в пищу цельные продукты.
Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен
Читайте также
Lentainform
Подборки по темам
Следующая новость
Популярное
Оставить комментарий