Плоский живот: как убрать жир с самой проблемной зоны?

Плоский живот хотя все – это красиво, сексуально и говорит о здоровье человека. Добиться его можно только, если приложить усилия, заняться собой и своим питанием. Подробнее об этом расскажем в материале.

Держите осанку





Осанка крайне важна для плоского живота. Этой проблемной зоны не будет, если научитесь втягивать живот, расправлять плечи и гордо шагать вперед. Чтобы приучиться к такому, можно скачать специальное приложение, которое уведомлением и вибрацией напомнит об осанке.





Фитнес-мяч





Сложно представить более удобный и эффективный атрибут для фитнеса, чем мяч. Специальное приспособление увеличивает нагрузку на прямую мышцу пресса на 40%, а на косые мышцы на 47%.





Вода





Отсутствие воды приводит к ряду проблем – обезвоженности, замедлению работы кишечника, сухой коже, тусклым волосам. В том числе это влияет на физическую форму. Организм начинает запасать воду при её нехватке, что в итоге проявляется в виде отёков, в том числе в виде выпирающего живота.





Спите больше





Лучше ложиться спать пораньше и как следует высыпаться. В сочетании с правильным питанием и физическими нагрузками это приведёт к идеальному результату, то есть плоскому животу.





Следите за гормонами





У многих женщин выпирающий живот является следствием нарушения гормонального фона. Всё это из-за несбалансированного питания, неправильного образа жизни, недостатка нагрузки, а также гормональных сбоев. Часто это случается из-за отклонения уровня эстрогена от нормальных показателей.





Пережевывайте еду





Нужно пережевывать еду как минимум 27 раз. Этого достаточно, чтобы избавиться от вздутия живота, отложения жира, переедания. Когда человек ест в спешке, ему кажется, что он не наелся, даже если порция была подходящей по калорийности. Не торопясь, он может утолить голод гораздо меньшим количеством еды.





Дробное питание





Нельзя устраивать перерывы между приемами пищи 5-6 часов. Это вредит фигуре. А вот если питаться дробно, то можно обрести плоский живот. А между основными приемами следует устраивать перекусы.





Быстрая ходьба





Вместо общественного или личного транспорта выбирайте пешие прогулки до работы, магазина. Но ходить нужно быстро, чтобы сжечь калории. Быстрые прогулки 3-4 раза в неделю на протяжении не меньше 30 минут, чтобы тренировка приносила пользу.





Планка





Это тоже эффективное упражнение для обретения плоского живота. Если делать это каждый день, то уже через некоторое время заметите положительный результат. В упражнении задействуются почти все группы мышц, особенно мышцы кора.





Никаких продуктов с глютеном





Глютен негативно сказывается на организме, особенно если наблюдается непереносимость этого компонента. Как итог – запор, тошнота, диарея, боли в животе, вздутия живота. Ради плоского живота порой надо отказаться от глютена, чтобы избавиться от подобных проблем.





Считайте калории





Как ни крути, питание играет важную роль в обретении плоского живота. Поэтому важно найти приложение для подсчёта калорий, а также соблюдать калорийность. Это позволит есть столько, сколько нужно организму, и худеть. А значит, быстрее добиться плоского живота.