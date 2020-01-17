Нижегородец Олег Костин дважды стал бронзовым призером I-го этапа международной Серии чемпионов по плаванию
Серия чемпионов по плаванию была учреждена Международной федерацией плавания совсем недавно – в прошлом сезоне.
Этот турнир проводится среди сильнейших пловцов мира: лидеров мирового рейтинга, олимпиоников – чемпионов и призеров Олимпийских игр, победителей и призеров чемпионатов мира по плаванию, среди обладателей рекордов мира, – всех, кто получил специальное приглашение от Международной федерации водных видов спорта (FINA).
Первый этап FINA Champions Swim Series в 2020 году проходил в китайском Шэньчжэне. ПО его окончанию спортсмены отправляются в столицу Китайской народной республики, Пекин, где 18 и 19 января пройдет второй этап ставшей престижной серии.
В программе первого этапа Серии чемпионов состоялись заплывы на 28 индивидуальных дистанциях. На дистанциях 50 м и 100 м баттерфляем третью ступень пьедестала почета занял нижегородский пловец Олег Костин.
В первый же день соревнований нижегородец состязался на пятидесятиметровой дистанции главным образом с бразильцем Николасом Сантосом, который в итоге стал первым, показав время в 23,28 секунды и выступающим за Украину Андреем Говоровым, котором время 23,30 секунды принесло серебряную медаль. Олег Костин показал время 23,42 и завоевал бронзу.
На день первого этапа FINA Champions Swim Series нижегородский пловец снова замкнул тройку сильнейших. В заплыве на сто метров баттерфляем он показал время 53,21 секунды. Золото взял еще один россиянин, Андрей Минаков с результатом в 51,73 секунды. Вторую ступень пьедестала почета занял представитель Австралии Мэттью Темпл, показавший время 51,92 секунды.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что нижегородки Наталья Воронина, Елизавета Казелина и Дарья Качанова стали призерами Чемпионата Европы по конькобежному спорту.
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