Нижегородки Наталья Воронина, Елизавета Казелина и Дарья Качанова стали призерами Чемпионата Европы по конькобежному спорту

– Рад, что нашим девушкам удалось внести достойный вклад в копилку российской сборной. Желаю им как можно скорее восстановиться и покорять новые вершины! Для нашего региона ледовые виды спорта имеют особое значение. Обязательно продолжим развивать это направление в рамках проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным, и за счет решений на уровне региона. Важно, чтобы у спортсменов были достойные условия для тренировок,

Три спортсменки из Нижегородской области стали медалистками проходившего в голландском городе Херенвен с 10 по 12 января 2020 года Чемпионата Европы по конькобежному спорту – Наталья Воронина, Елизавета Казелина и Дарья Качанова.Золотую медаль завоевала Дарья Качанова, получив награду высшей пробы за победу в командном спринте. Дарья также стала обладательницей серебряной медали, заняв вторую ступень пьедестала почета после бега на дистанции 1000 метров.Наталья Воронина, которую обычно называют «самой быстрой и самой красивой» российской конькобежкой, получила две серебряных медали – за бег на дистанции 3000 метров и в командной гонке совместно с Елизаветой Казелиной.отметить, что все три спортсменки из Нижнего Новгорода представляют государственное автономное учреждение Нижегородской области «Центр спортивной подготовки».Глава нижегородского региона Глеб Никитин поздравил конькобежек:– сказал глава губернатор Нижегородской области.Сборная России в целом по итогам прошедшего европейского первенства завоевала 17 медалей, заняв в общекомандном зачете второе место после хозяев Чемпионата Европы, сборной Нидерландов.Команда нашей страны сумела выиграть в этих соревнованиях 5 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей. Заслуживает того, чтобы быть отдельно отмеченным, что россияне оказались лучшими спринтерами континента в командах: российская команда одержала победы как в женском, так и в мужском командной спринтерской гонке.Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что двое нижегородцев стали чемпионами мира по хоккею с мячом в составе молодежной сборной России.