Нападающий нижегородского «Старта» Сергей Даданов примет участие в юниорском чемпионате мира по хоккею с мячом
Игрок нижегородского клуба по хоккею с мячом, легендарного « Старта», неоднократно входившего в число лучших клубов страны, нападающий Сергей Даданов вызван тренерами юниорской сборной страны. Он наверняка примет участие в чемпионате мира по хоккею с мячом U-19, в котором, согласно правилам, имеют право принимать участие игроки 2001 года рождения и младше.
Со вчерашнего дня, с 16 января 2020 года сборы тренировочные мероприятия юниорской борной проходят Красногорске. Игрок нападения нижегородского «Старта» Сергей Даданов стал одним из 16 юношей, который приняли в этих тренировках участие и, скорее всего, выйдут на лед во время предстоящего мирового первенства.
Сам юниорский мировой чемпионат U-19 начнется 24 января 2020 года в столице Финляндии городе Хельсинки. В нем примут участие пять национальных сборных:
- Норвегии,
- России,
- Финляндии,
- Швеции
- и Украины.
В ходе подготовки к турниру юниорская сборная нашей страны по хоккею с мячом, кроме интенсивных тренировок, проведет в оставшееся до чемпионата мира время два контрольных матча:
- с командой «Зоркий», которая играет в чемпионате Московской области по хоккею с мячом,
- и с командой «Динамо» из Москвы.
Напомним также, ранее МедикФорум сообщал, что двое игроков нижегородского «Старта» стали чемпионами мира по хоккею с мячом в составе российской «молодежки».
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