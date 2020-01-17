Нападающий нижегородского «Старта» Сергей Даданов примет участие в юниорском чемпионате мира по хоккею с мячом

хоккей с мячом

Игрок нижегородского клуба по хоккею с мячом, легендарного « Старта», неоднократно входившего в число лучших клубов страны, нападающий Сергей Даданов вызван тренерами юниорской сборной страны. Он наверняка примет участие в чемпионате мира по хоккею с мячом U-19, в котором, согласно правилам, имеют право принимать участие игроки 2001 года рождения и младше.

Со вчерашнего дня, с 16 января 2020 года сборы тренировочные мероприятия юниорской борной проходят Красногорске. Игрок нападения нижегородского «Старта» Сергей Даданов стал одним из 16 юношей, который приняли в этих тренировках участие и, скорее всего, выйдут на лед во время предстоящего мирового первенства.


Сам юниорский мировой чемпионат U-19 начнется 24 января 2020 года в столице Финляндии городе Хельсинки. В нем примут участие пять национальных сборных:
  • Норвегии,
  • России,
  • Финляндии,
  • Швеции
  • и Украины.
В рамках первого круга мирового чемпионата национальные команды проведут десять матчей на поле знаменитого финского стадиона «Каллио». Турнир не будет слишком продолжительным: уже на 26 января 2020 года запланированы матчи серии плей-офф, после чего состоится награждение призеров и победителей мирового первенства.

В ходе подготовки к турниру юниорская сборная нашей страны по хоккею с мячом, кроме интенсивных тренировок, проведет в оставшееся до чемпионата мира время два контрольных матча:
  • с командой «Зоркий», которая играет в чемпионате Московской области по хоккею с мячом,
  • и с командой «Динамо» из Москвы.
Напомним, что в конце декабря в российском Архангельске проходил молодежный чемпионат мира по хоккею с мячом, в котором победу одержала сборная России. В составе молодежной российской команды в мировом первенстве приняли участие два игрока нижегородского «Старта» – нападющий Илья Насекин, который в финальном матче забил два гола и был признан лучшим игроком финала, а также игрок защиты Максим Легошин.

Напомним также, ранее МедикФорум сообщал, что двое игроков нижегородского «Старта» стали чемпионами мира по хоккею с мячом в составе российской «молодежки».
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