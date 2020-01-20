Диетолог Татьяна Шаповаленко рассказала о реальной пользе тростникового сахара
Тростниковый сахар обладает некоторыми преимуществами – например, у него не очень высокий гликемический индекс. Но диетическая польза такого сахара сильно надумана, об этом сообщила российский диетолог Татьяна Шаповаленко.
Газета «Аргумента и факты» попросила диетолога внести ясность, насколько тростниковый сахар полезнее белого обычного. Шаповаленко пояснила, что тростниковый сахар действительно имеет свои плюсы.
«Главные преимущества тростникового сахара - более богатый минеральный состав, более высокое содержание витаминов и более низкий гликемический индекс, 55 единиц, тогда как у белого сахар он 70», - рассказала специалист.
В то же время, отметила Татьяна Шаповаленко, рассчитывать на похудение благодаря этому продукту не стоит. Эксперт отметила, что в 100 граммах тростникового сахара содержится всего на 11 калорий меньше по сравнению с белым (387 против 398).
Диетической ценности тростниковый сахар не имеет. Его употребление должно строго ограничиваться – так же, как и потребление белого сахара, в особенности, людьми с избыточной массой тела, констатировала врач-диетолог.
Отметим, что даже к меду врачи предлагают относиться с осторожностью, поскольку этот продукт представляет собой те же «сахарные» углеводы, но только обогащенные дополнительно витаминами и минеральными элементами.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, за какими названиями может скрываться сахар на продуктовых этикетках.
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