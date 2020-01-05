Лучшие продукты против чувства голода

Продукты, после которых которых наступает длительное чувство сытости

Жирная рыба

"Вам знакомо чувство голода после еды? Худшее чувство там! Поэтому, если вы не хотите добывать конфетный шкаф сразу после еды, лучше полагаться на больше рыбы с высоким содержанием жира. К ним относятся сорта, такие как лосось, тунец, макрель и сардины", - пишет издание Focus.

Орехи и ореховая паста

"Мы рекомендуем попробовать запеченную тыкву с творожным соусом и орехом кешью. Тогда ящик для конфет остается закрытым".

Пророщенные зерна