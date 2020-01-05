Лучшие продукты против чувства голода
Существуют продукты, которые полезны для здоровья, и при этом дают ощущение большей сытости - это позволяет не перекусывать между приемами пищи. Потому что именно в таких перекусах сладостями, скрываются калории, которые мешают нам достичь веса нашей мечты.
Продукты, после которых которых наступает длительное чувство сытости
Жирная рыба
"Вам знакомо чувство голода после еды? Худшее чувство там! Поэтому, если вы не хотите добывать конфетный шкаф сразу после еды, лучше полагаться на больше рыбы с высоким содержанием жира. К ним относятся сорта, такие как лосось, тунец, макрель и сардины", - пишет издание Focus.
Они не только обеспечивают витамин D, который особенно необходим зимой из-за недостатка солнечного света, они также богаты омега-3 жирными кислотами, которые дольше сохраняют сытость. Еще один бонус: омега-3 жирные кислоты поддерживают гормоны в организме, которые сообщают мозгу, когда следует прекратить есть.
Орехи и ореховая пастаВместо того, чтобы добавить большую ложку жирного крема в соус, столовая ложка ореховой пасты сделает блюдо вкуснее и сытнее. Потребление орехов и пасты из них в умеренных количествах может даже помочь держать вес под контролем.
"Мы рекомендуем попробовать запеченную тыкву с творожным соусом и орехом кешью. Тогда ящик для конфет остается закрытым".
Пророщенные зернаПольза для здоровья от ростков исследуется и подтверждается все больше. Проросшие зерна содержат большую долю витамина С, растворимых волокон и незаменимых аминокислот. Благодаря высокому содержанию клетчатки и долгому времени переваривания, вы будете чувствовать себя сытыми, несмотря на меньшее количество калорий.
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