5 горячих и полезных напитков для холодной зимы
В холодную погоду преимущества некоторых горячих напитков становятся более чем очевидными. Следует учитывать, что зимой риск определенных болезней выше, потому что наш иммунитет ослабевает, и некоторые напитки могут его укрепить.
Яблочный уксус с корицей. Научные исследования показывают, что яблочный уксус с корицей, хорошо растворенный водой, способствует потере лишнего веса. Нагрейте этот напиток для того, чтобы он также обеспечить воздействие на процессы пищеварения и укрепить иммунитет.
Имбирный чай. Имбирь вообще это целительное растение, у которого множество полезных свойств для нашего здоровья. В частности, его можно использовать в качестве средства лечение несварения, тошноты и многих других проблем. Горячая чашка имбирного чая прекрасно сражается с простудой в зимнее время.
Горячая вода с лимоном. Горячая вода и лимон позволяют убрать токсины из печени и почек. Этот напиток так же согреет нас во время холодных зимних вечеров.
Миндальное молоко с имбирем и кокосовым маслом. Комбинация трех суперпродуктов - имбиря, кокосового масла и миндального молока - лучший способ борьбы с простудой.
Горячее коричное молоко. Корица содержит изрядное количество компонента под названием куркумин, являющегося великолепным средством борьбы с воспалениями и болями в суставах. Об этом сообщает The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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