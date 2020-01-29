Защищает от рака и болезней сердца: главные преимущества черного чая
Люди, которые регулярно пьют черный чай, повышают свою защиту от нескольких раковых заболеваний, а также от опасного для сердца атеросклероза. Употребление этого напитка связано также с другими преимуществами для здоровья.
Получение антиоксидантов. Антиоксиданты помогают организму бороться со свободными радикалами - нестабильными молекулами, которые являются результатом как естественных процессов, так и воздействия окружающей среды. Их накопление ведет к повреждению или изменению клеток в организме, что повышает риск сразу многих заболеваний, включая атеросклероз и некоторые виды рака.
Антиоксиданты могут помочь удалить свободные радикалы, и чай является одним из лучших доступных источников антиоксидантов. К примеру, до 30% сухой массы черного чая (зеленого тоже) составляют фенольные соединения, которые обладают мощным антиоксидантным эффектом, защищающим организм от изменений, которые приводят к болезням.
Защита от атеросклероза. Атеросклероз развивается в связи с накоплением жесткого налета на стенках артерий, из-за которого нарушается нормальный кровоток, и развиваются ишемическая болезнь сердца, инсульты и нарушения в работе почек. Исследование на животных показало, что употребление черного или зеленого чая может предотвратить развитие атеросклероза. Согласно одному из обзоров, употребление трех или более чашек чая в день может защищать от ишемической болезни сердца. Также было обнаружено, что люди, которые употребляли четыре чашки черного чая в день, имели меньший риск развития инсульта.
Снижение риска рака. Согласно данным Национального института рака (NCI), полифенолы чая могут замедлять рост опухолей. Вещества черного чая предположительно могут влиять на клетки рака кожи, молочной железы, легких и простаты.
Снижение артериального давления. Одно из преимуществ черного чая состоит в том, что он уменьшает вредное влияние жирной пищи на сердечно-сосудистую систему. Благодаря этому улучшаются показатели артериального давления. Исследование 2015 года показало, что черный чай способствует снижению и диастолического, и систолического артериального давление (правда, исследование было небольшим, и его результаты нуждаются в подтверждении).
Защита от диабета. В ряде исследований было получены данные о том, что употребление чая может помочь снизить риск диабета. В одном из проектов его участники, страдавшие диабетом 2 типа, пили черный чай в разном количестве в течение 4 недель. В результате у них улучшились показатели сахара в крови – в этом ученые видят результат антиоксидантного и противовоспалительного действия напитка.
Преимущества для других условий. Имеющиеся данные также говорят о том, что черный чай может помочь улучшить плотность костной ткани, снизить риск ревматоидного артрита и болезни Паркинсона.
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