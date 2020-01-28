Самые полезные напитки для тех, кто хочет похудеть
Никакой специфический напиток не ведет к похудению сам по себе, но некоторые напитки помогают придерживаться тех изменений в образе жизни, которые помогают сбросить вес. Тем, кто хочет стать стройнее, следует обратить внимание на воду, протеиновые коктейли, сок сельдерея, чай с куркумой и имбирем и другие напитки.
Вода. Является одним из самых полезных напитков - она не содержит калорий, способствует метаболическим и физиологическим процессам, помогает в детоксикации. Для людей, которые хотят избавиться от излишков веса или контролировать свой вес, многие организации здравоохранения, врекомендуют либо выбирать воду вместо калорийных напитков, либо увеличивать общее потребление воды.
Чай. По одной из научных версий, зеленый чай может помочь снизить вес благодаря действию двух ключевых ингредиентов: кофеина и антиоксидантного соединения галлат эпигаллокатехина. Но наблюдения показывают, что потребление чая (практически любого) без сахара способствует похудению примерно так же, как и вода – он заполняет желудок, помогает съедать меньше и при этом не дает калорий.
Протеиновые коктейли. Потребление белка помогает уменьшить чувство голода и сохранить чувство сытости на длительный период. После протеинового коктейля человек может потреблять меньше калорий, и это способствует потере веса. Однако следует помнить: протеиновые коктейли нужно проверять на наличие вредных для здоровья ингредиентов.
Чай с имбирем и куркумой. Корень имбиря обладает эффектом подавления аппетита, чем очень полезен для худеющих. Действие имбиря может длиться вдвое больше, если добавить в напиток куркуму. Чтобы сделать чашку такого чая, понадобится 10 граммов имбиря, половина чайной ложки порошка куркумы и сок половины лимона. Эту смесь нужно залить горячей водой.
Яблочный уксус и вода. Кислота яблочного уксуса обладает антибактериальным действием и очищает кишечник, улучшает пищеварение. Результатом этих процессов может стать потеря веса. Чтобы приготовить напиток, нужно налить две столовые ложки уксуса в стакан воды, и пить его перед едой.
Эспрессо. За счет концентрированного кофеина эспрессо, выпиваемый после еды, побуждает организм активнее расплавлять жировые отложения. Употреблять напиток следует без молока и сахара.
Сок сельдерея. Он мягко стимулирует пищеварение, оказывает детоксикационное действие на организм, помогает избавиться от задержки воды. Сок сельдерея также можно пить после еды.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие типы продуктов особенно сильно повышают риск располнеть.
Оставить комментарий