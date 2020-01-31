Когда именно нужно стирать белье
Кто-то устраивает стирку каждый день небольшими порциями, а кто-то раз в месяц, но стирает при этом весь день. С какой периодичностью нам требуется стирать одежду и белье?
Все зависит от типа тканей и их назначения. Одежда и нижнее белье почти полностью закрывают тело, а значит, поглощают выделения вроде пота и кожного сала. И здесь важен материал, от которого зависит проходимость воздуха. На первом месте в рейтинге изделия из хлопка, затем из льна, далее шелк и на последнем месте синтетика. Кстати, синтетические ткани хуже поглощают влагу, но меньше загрязняются изнутри. Синтетика плохо очищает кожу, но хорошо накапливает статическое электричество и пыль. Вот почему синтетическое белье рекомендуют стирать ежедневно, либо менять ежедневно и откладывать для общей стирки.
Изделия из хлопка стирают еженедельно, а из смешанных волокон - раз в два-три дня. Если в стиральную машину поступает жесткая вода (сегодня несложно оценить степень ее жесткости), то на тканях могут остаться мелкие частицы порошка. Жесткую воду надо смягчать специальными средствами или просто смесью питьевой воды и соды (ложка соды на литр воды). Важно выбирать правильные порошки и не стирать шерстяные вещи тем, что предназначено для хлопка, ведь в противном случае одежда станет жесткой и даже может изменить цвет. Кстати, шерстяные изделия требуют особо деликатной стирки (эти режимы есть в стиральных машинах), их нельзя стирать в горячей воде и подвергать сильному отжиму.
Не забывайте регулярно стирать постельное белье. Наволочки, простыни, пододеяльники в идеале следует класть в стиральную машину раз в 3-4 дня, но не реже раза в неделю. Если вы не меняете постельное белье долго, в нем скапливаются частички кожи, пыль, пятна от пота, кожного сала и другие вещества, способные вызвать раздражения кожи и аллергические реакции. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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