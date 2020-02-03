Артрит: избегайте пяти продуктов, усиливающих воспаление в организме
Определенная еда может усилить симптомы артрита. Британские медики рекомендуют избегать пяти продуктов, способствующих развитию воспалительных процессов в организме, сообщает издание Express.
Под артритом понимается порядка 200 состояний, которые влияют на суставы, вызывая деформацию, боль, проблемы с движением. Специалисты предупреждают: некоторые продукты могут усиливать воспаление в жировой ткани организма, способствующее развитию ожирения, болезней сердца, артрита.
«Уменьшение количества неправильной пищи в рационе может помочь снизить воспаление и фактически восстановить естественные защитные силы организма», - констатируют эксперты.
Они порекомендовали избегать пяти продуктов, которые могут утяжелять состояние артрита.
Обработанные пищевые продукты. Отличаются высоким содержанием трансжиров, нарушающих пищеварение и вызывающих ответную воспалительную реакцию в организме. Избегайте любых продуктов, содержащих частично гидрогенизированные масла, - дали совет специалисты.
Сахар. Продукты, которые содержат рафинированный сахар, включая выпечку, шоколад, газированные напитки, стимулируют выброс в организме белков-цитокинов, которые вызывают воспаление. В дополнение к сахару следует соблюдать осторожность с такими пищевыми компонентами, как кукурузный сироп, фруктоза, сахароза, мальтоза, - добавили исследователи.
Красное мясо. Его обилие насыщенных жиров способствует росту уровня холестерина и воспалению. При жарке мяса образуется много продуктов конечного гликирования (AGE), которые также могут усиливать воспалительные явления.
Рафинированные углеводы. Их источник - продукты из белой муки, после которых резко увеличивается содержание сахар в крови. Постоянно высокий уровень сахара является одним из пусковых механизмов воспаления
Сыр и молочные продукты с высоким содержанием жира. Как и мясо, они полны насыщенных жиров, способных вызывать воспалительную реакцию со стороны иммунной систем. Кроме того, молочные продукты обладают специфическим типом белка, способным усиливать боль при артрите.
Ранее портал MedikForum.ru писал о типах продуктов, которые лишают нормального сна.
Оставить комментарий