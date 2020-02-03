Артрит: избегайте пяти продуктов, усиливающих воспаление в организме

«Уменьшение количества неправильной пищи в рационе может помочь снизить воспаление и фактически восстановить естественные защитные силы организма», - констатируют эксперты.

Под артритом понимается порядка 200 состояний, которые влияют на суставы, вызывая деформацию, боль, проблемы с движением. Специалисты предупреждают: некоторые продукты могут усиливать воспаление в жировой ткани организма, способствующее развитию ожирения, болезней сердца, артрита.Они порекомендовали избегать пяти продуктов, которые могут утяжелять состояние артрита.Отличаются высоким содержанием трансжиров, нарушающих пищеварение и вызывающих ответную воспалительную реакцию в организме. Избегайте любых продуктов, содержащих частично гидрогенизированные масла, - дали совет специалисты.Продукты, которые содержат рафинированный сахар, включая выпечку, шоколад, газированные напитки, стимулируют выброс в организме белков-цитокинов, которые вызывают воспаление. В дополнение к сахару следует соблюдать осторожность с такими пищевыми компонентами, как кукурузный сироп, фруктоза, сахароза, мальтоза, - добавили исследователи.Его обилие насыщенных жиров способствует росту уровня холестерина и воспалению. При жарке мяса образуется много продуктов конечного гликирования (AGE), которые также могут усиливать воспалительные явления.Их источник - продукты из белой муки, после которых резко увеличивается содержание сахар в крови. Постоянно высокий уровень сахара является одним из пусковых механизмов воспаленияКак и мясо, они полны насыщенных жиров, способных вызывать воспалительную реакцию со стороны иммунной систем. Кроме того, молочные продукты обладают специфическим типом белка, способным усиливать боль при артрите.Ранее портал MedikForum.ru писал о типах продуктов , которые лишают нормального сна.