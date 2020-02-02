Эксперты назвали три типа продуктов, которые лишают нормального сна
Продукты, насыщенные жиром, рафинированными углеводами и кофеином, перегружают организм и лишают человека нормального сна, - об этом заявили эксперты Медицинского центра Health Line (США).
Американские специалисты назвали три типа продуктов, которые делают сон плохим. Первый тип - все жареное. По словам экспертов, жиры и масла жареных блюд очень долго усваиваются организмом. Их обилие в рационе увеличивает пищеварительную нагрузку, что в условиях постоянной привычки ведет к общему ухудшению состояния здоровья. Нарушения нормального сна – одно из последствий этого.
Кроме того, жареные продукты могут усиливать воспалительные процессы, провоцируя развитие атеросклероза, патологий сердечно-сосудистой системы, рака, болезни Альцгеймера.
Второй тип - продукты на основе белой муки, которые являются богатым источником быстрых углеводов, резко повышающих уровень сахара в крови. Быстрый рост сахара в крови побуждает организм высвобождать больше инсулина, что привести к выделению адреналина и кортизола – гормонов, связанных с состоянием стресса, беспокойства, паники.
Третий тип продуктов, которые лишают нормального сна, - содержащие кофеин. Люди часто не замечают, что употребляют его в избытке – это изнуряет нервную и сердечно-сосудистую системы, в результате «награждает» проблемами ночного сна. Важно контролировать количество кофеина во второй половине дня - желательно отказаться от его использования за 7 часов до сна, сообщили эксперты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что специалистами были названы опасные причины пробуждений ночью в одно и то же время.
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