  1. | | 4 принципа питания при артрите

4 принципа питания при артрите

4 принципа питания при артрите

Поскольку артрит является воспалительным состоянием, соблюдение диеты, которая уменьшает воспаление, помогает улучшить качество жизни. Многие люди считают, что сочетание противовоспалительной диеты и традиционного лечения является лучшим способом лечения артрита.

По сути, диета для людей с артритом состоит из продуктов, которые уменьшают воспаление. Хотя основная цель противовоспалительной диеты не состоит в том, чтобы похудеть, вы можете также сбросить несколько килограмм. Это, в свою очередь, полезно при лечении артрита, так как дополнительный вес увеличивает нагрузку на суставы.

"Фонд артрита" (США) говорит, что соблюдение диеты в "средиземноморском стиле" может помочь контролировать воспаление. Средиземноморская диета включает в себя фрукты и овощи с высоким содержанием антиоксидантов, потребление рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами, орехов и цельных зерен.

Лучшие продукты для борьбы с восполнением

Три-четыре порции фруктов каждый день


Фрукты с высоким содержанием антиоксидантов и антоцианидинов. Вы можете употреблять эти фрукты в свежем или замороженном виде. Особенно полезны:
  • ягоды (малина, клубника, черника, ежевика)
  • апельсины
  • грейпфрут
  • красный виноград
  • сливы

Четыре-пять порций овощей в день


Овощи можно употреблять в сыром или вареном виде. 

От трех до пяти порций в день цельных и измельченных зерен


Они включают:
  • коричневый рис
  • дикий рис
  • гречка
  • ячмень

Пять-семь порций в день полезных жиров


Они включают:
  • орехи (такие как грецкие орехи)
  • авокадо
  • семена
  • рыба северных морей

Специи


Их можно добавлять к любой еде, которую вы готовите. Особенно полезны: 
  • куркума
  • карри
  • имбирь
  • чеснок
  • перцы чили

Ранее на Медикфорум мы писали о том, почему руккола помогает сохранить здоровье костей.
Теги : продукты питания, артрит

Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен

Оцените материал: 0      0

Читайте также

Lentainform

Оставить комментарий

Подборки по темам

Предыдущая новость
Диетолог рассказала, сколько мандаринов можно съесть за один раз
Следующая новость
Внуки избавляют бабушек и дедушек от одиночества
Популярное
Флирт с коллегами уменьшает уровень стресса
0
ВИИТ-тренировки оказались бесполезными
0
Почему детям нужно показывать картинки овощей
0
Внуки избавляют бабушек и дедушек от одиночества
0


4 принципа питания при артрите
0
Диетолог рассказала, сколько мандаринов можно съесть за один раз
0
Врач-диетолог рассказала о продуктах, которые небезопасно есть перед сном
0
Верблюжье молоко может быть супер-продуктом, полезным от воспаления
0
Диетолог назвала полезные и вредные крупы
0
Ученые назвал мат залогом успеха в рабочем коллективе
1