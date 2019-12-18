4 принципа питания при артрите
Поскольку артрит является воспалительным состоянием, соблюдение диеты, которая уменьшает воспаление, помогает улучшить качество жизни. Многие люди считают, что сочетание противовоспалительной диеты и традиционного лечения является лучшим способом лечения артрита.
По сути, диета для людей с артритом состоит из продуктов, которые уменьшают воспаление. Хотя основная цель противовоспалительной диеты не состоит в том, чтобы похудеть, вы можете также сбросить несколько килограмм. Это, в свою очередь, полезно при лечении артрита, так как дополнительный вес увеличивает нагрузку на суставы.
"Фонд артрита" (США) говорит, что соблюдение диеты в "средиземноморском стиле" может помочь контролировать воспаление. Средиземноморская диета включает в себя фрукты и овощи с высоким содержанием антиоксидантов, потребление рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами, орехов и цельных зерен.
Лучшие продукты для борьбы с восполнением
Три-четыре порции фруктов каждый день
Фрукты с высоким содержанием антиоксидантов и антоцианидинов. Вы можете употреблять эти фрукты в свежем или замороженном виде. Особенно полезны:
- ягоды (малина, клубника, черника, ежевика)
- апельсины
- грейпфрут
- красный виноград
- сливы
Четыре-пять порций овощей в день
Овощи можно употреблять в сыром или вареном виде.
От трех до пяти порций в день цельных и измельченных зерен
Они включают:
- коричневый рис
- дикий рис
- гречка
- ячмень
Пять-семь порций в день полезных жиров
Они включают:
- орехи (такие как грецкие орехи)
- авокадо
- семена
- рыба северных морей
Специи
Их можно добавлять к любой еде, которую вы готовите. Особенно полезны:
- куркума
- карри
- имбирь
- чеснок
- перцы чили
Ранее на Медикфорум мы писали о том, почему руккола помогает сохранить здоровье костей.
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