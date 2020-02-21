Рекорд продаж виагры - День святого Валентина
В День всех влюбленных зафиксирован исторический рекорд в Великобритании по продажам лекарства от импотенции. Они выросли на невероятные 68%.
Крупнейшая британская аптечная сеть LloydsPharmacy опубликовала статистику продаж виагры, показавшую, что 14 февраля было продано на 68% больше таблеток, чем в любую другую пятницу. В этот день некоторые страны мира отмечали праздник всех влюбленных. Лишь два года назад власти Великобритании сняли ограничения на продажу самого популярного в мире средства от эректильной дисфункции. Ранее виагру продавали только по рецептам. Лекарство имеет серьезные побочные эффекты, оно ускоряет кровоток и смертельно опасно для людей, недавно перенесших сердечно-сосудистые болезни вроде инфарктов. Этим и объяснялась необходимость посещать врачей.
Протесты сотен тысяч представителей мужского пола на Туманном Альбионе сыграли свою роль - ограничения сняли. Теперь мужчины принимают таблетки на свой страх и риск, все меры предосторожности изложены в инструкции. Активный компонент виагры силденафил ускоряет приток крови к области таза в течение часа после приема препарата. Это вызывает стойкую и продолжительную эрекцию. Стоимость одной таблетки виагры в Великобритании составляет 4 фунта.
До 50% мужчин моложе 50 имеют эректильную дисфункцию, как показало исследование 2019 года. За последние 25 лет их количество выросло в два раза. Примечательно, что в возрастной группе от 50 до 70 количество жертв эректильной дисфункции точно такое же. Каждый восьмой мужчина не может нормально достичь эрекции при любой попытке, сообщает The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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