Диетологи назвали 5 причин начинать день с тарелки овсянки

«Овсянка из цельного зерна - один из самых полезных продуктов на завтрак: ее отличает высокое содержание клетчатки и белка. Овес обладает многими полезными для здоровья свойствами, включая потерю веса, снижение риска сердечных заболеваний», - отмечают специалисты.

«Добавление овса в рацион уменьшает риск сердечных заболеваний за счет сокращения уровня холестерина», - констатируют диетологи.