Продукты с биотином. 7 причин, почему их нужно употреблять каждый день
Говоря о причинах, объясняющих важность употребления продуктов с биотином каждый день, медики отмечают: они необходимы для здоровых функций обмена веществ, пищеварения, сердечно-сосудистой системы. Кроме того, биотин – главный «витамин красоты».
Какие продукты содержат биотин? Это лучшие источники животной и растительной пищи с биотином (витамин В7):
- печень
- яйца
- лосось
- сыр
- авокадо
- малина
- цветная капуста
- цельное зерно.
Почему нужно регулярно есть продукты с биотином: 5 причин. Эксперты констатируют: организм не накапливает никаких биотиновых резервов, вещество необходимо каждый день получать извне, с пищей.
Поддерживает работу мозга. Биотин играет важную роль в передаче нервных сигналов и активности нейротрансмиттеров. Продукты с ним поддерживают хорошую память, защищают от возрастной потери интеллектуальной функции, деменции, болезни Альцгеймера.
Улучшает внешность, омолаживает. Когда организму не хватает биотина, это ведет к ломкости, выпадению волос, истончению, сухости, ускоренному старению кожи.
Стимулирует обмен веществ. Употребляя каждый день продукты с биотином, мы не даем замедляться обмену веществ, что защищает от увеличения веса. Вещество помогает преобразовывать в энергию глюкозу из углеводов, аминокислоты из белков, жирные кислоты из жирных продуктов.
Стабилизирует уровень сахара в крови. В7 может помочь снизить уровень сахара в крови у людей с диабетом. Пища с ним способствует здоровой выработке инсулина и не вызывает колебаний глюкозы.
Защищает сердечно-сосудистую систему. Биотин оказывает положительное влияние на уровень холестерина, благодаря чему снижается риск воспаления миокарда, атеросклероза, сердечных приступов, инсультов.
Поддерживает нормальную функцию щитовидной железы. Она отвечает за различные состояния организма - голод, настроение, уровень энергии.
Помогает нарастить мышцы. Способствуя регенерации, укреплению мышечной ткани, биотин также оказывает противовоспалительное действие, противодействуя боли мышц и суставов.
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