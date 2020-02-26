Мужчины назвали причины потери интереса к женщинам
Многие представители сильного пола со временем теряют сексуальный интерес к своим женам или постоянным подругам. Социологи опросили мужчин со всего мира, и они рассказали, почему это чаще всего происходит.
Конечно, наиболее частой причиной является обычная усталость. Партнеры просто надоедают друг другу, и каждому хочется новых и острых ощущений. Особенно часто это происходит по причине того, что женщины перестают следить за собой после вступления в брак, рождения детей или установления постоянных отношений. Дамы набирают вес (впрочем, мужчины вряд ли отличаются в лучшую сторону в этом вопросе). Но The Daily Mail специально отобрала несколько самых неожиданных причин потери интереса к женщинам со стороны мужчин:
"Моя девушка начала терять вес, и я сам стал для нее физиологически не слишком привлекательным".
"Чувствую себя виноватым, но мысль о занятии сексом с любимой в трезвом виде вызывает у меня тошноту".
"Я люблю ее как человека, но не как сексуального партнера, и поэтому ощущаю вину".
"Она меня больше сексуально не привлекает. Наверное, потому, что у нас вообще никогда не было секса".
"Мы начали открытые отношения, а потом она их закрыла только потому, что я поцеловал другую девушку. И теперь она не хочет ничего менять, а только постоянно спорит со мной".
"Я не хочу заниматься с ней сексом из-за нашей последней ссоры".
"Это неправильно, что я не хочу свою девушку, но у нее мозгов, как у пятиклассницы".
"Не могу заниматься с ней сексом, потому что она потолстела и не хочет заниматься спортом. А теперь еще и планирует поставить брекеты. Как сексуально..." (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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