Доказано: оливковое масло сохраняет полезные свойства при приготовлении пищи

«Влияние приготовления пищи на эти полифенолы оливкового масла всегда изучалось в лабораторных или промышленных условиях, что далеко от реальности наших домов», - говорит Роза М. Ламуэла, директор Института исследований в области питания и безопасности пищевых продуктов ( INSA-UB).

Исследование

«Несмотря на снижение концентрации полифенолов в процессе нагревания, оливковое масло имеет уровень полифенолов, соответствующий декларации здоровья европейских правил. Это означает, что оно обладает свойствами, которые защищают от окисления частиц холестерина ЛПНП», - отмечает Хулиан Лозано, первый автор статьи.