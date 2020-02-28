Доказано: оливковое масло сохраняет полезные свойства при приготовлении пищи
Употребление оливкового масла первого отжима оказывает защитное воздействие на здоровье благодаря содержанию антиоксидантов. Но не так много данных о том, является ли оно лучшим для приготовления пищи. Исследование, проведенное Университетом Барселоны, показало, что этот вид масла поддерживает уровень антиоксидантов при приготовлении пищи. Результаты важны для будущих рекомендаций по питанию, считают исследователи.
«Влияние приготовления пищи на эти полифенолы оливкового масла всегда изучалось в лабораторных или промышленных условиях, что далеко от реальности наших домов», - говорит Роза М. Ламуэла, директор Института исследований в области питания и безопасности пищевых продуктов ( INSA-UB).
ИсследованиеРезультаты показывают, что в процессе варки содержание полифенолов уменьшилось на 40% при 120 ° С и на 75% при 170 ° С по сравнению с уровнями антиоксидантов в сыром оливковом масле. Время приготовления влияло на отдельные фенолы - гидрокситирозол, но не на общее содержание фенола. В целом уровни антиоксидантов соответствуют параметрам, заявленным Европейским союзом как «здоровые»:
«Несмотря на снижение концентрации полифенолов в процессе нагревания, оливковое масло имеет уровень полифенолов, соответствующий декларации здоровья европейских правил. Это означает, что оно обладает свойствами, которые защищают от окисления частиц холестерина ЛПНП», - отмечает Хулиан Лозано, первый автор статьи.Дальнейшая цель состоит в том, чтобы проанализировать влияние приготовления пищи с использованием оливкового масла экстра-класса с другими элементами питания - бобовыми и мясом.
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