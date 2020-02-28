Высокие дозы витамина С усиливают иммунотерапию при борьбе с раком у мышей
Группа ученых из Италии установила, что введение мышам высоких доз витамина С (аскорбиновой кислоты) усиливает иммунотерапию, что приводит к замедлению или прекращению роста опухоли. В своей статье, опубликованной в журнале Science Translational Medicine, авторы описывают исследования витамина С и его использования для лечения больных раком.
В 1970-х годах медицинские исследователи подозревали, что предоставление раковым пациентам высоких доз витамина С может помочь уменьшить рост опухоли, но последующие исследования не смогли найти каких-либо преимуществ, и исследователи потеряли интерес. Оказалось, что кишечник не поглощает большое количество витамина С, что означало, что раньше испытуемые не получали концентрации в достаточно высоких дозах.
Эксперимент на мышахДобавление высоких доз витамина С без иммунотерапии приводило к задержке роста опухоли у тестируемых мышей. Когда он был введен как часть режима иммунотерапии, они обнаружили, что он замедляет или останавливает рост опухолей меланомы, колоректального рака, рака поджелудочной железы и молочной железы. Исследователи выяснили, что эффект стал возможен благодаря поддержки Т-клеток.
Они также выяснили, что витамин С повышает эффективность контрольных антител к PD-1 и CTLA-4, а в некоторых случаях добавление его в режим иммунотерапии приводило к полному исчезновению опухолей груди.
Авторы отмечают, что основным препятствием на пути использования витамина С для лечения людей больных раком является риск возникновения побочных эффектов. Они отмечают, что давали мышам количество витамина С, эквивалентное одному апельсину. Это означало бы эквивалент 2000 апельсинов каждый день для человека.
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