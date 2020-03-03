Натуральные средства повышения качества сперматозоидов
Только что исследователи доказали, что антиоксиданты не укрепляют качества сперматозоидов. Но мужчинам не стоит отчаиваться, потому что для решения этой задачи имеются другие способы.
Физические нагрузки. Регулярные тренировки не только делают стройной фигуру, но и повышают уровень тестостерона. Низкий показатель мужского полового гормона может спровоцировать бесплодие. Впрочем, не увлекайтесь нагрузками, поскольку их избыток тоже приводит к негативному итогу.
Борьба со стрессом. Длительный, хронический стресс увеличивает уровень кортизола, что снижает показатели тестостерона. Проводите время с природой, медитируйте, практикуйте йогу или просто общаетесь с друзьями почаще, чтобы бороться со стрессом.
Избыточное употребление алкоголя. Проведённое в 2018 году исследование показало связь между использованием алкогольных напитков и снижением числа сперматозоидов.
Достаточное количество витамина D. Дефицит этого солнечного витамина также приводит к уменьшению показателей тестостерона, как показали исследования. А вот достаточное количество витамина увеличивает уровень этого полового гормона. Более того, витамин D влияет на подвижность сперматозоидов - крайне важное качество, пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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