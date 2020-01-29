Натуральные способы повышения уровня тестостерона
Тестостерон нужен представителям сильного пола для постройки мышечной массы, а мужчинам и женщинам ещё и для повышения либидо. Низкий уровень тестостерона может спровоцировать различные осложнения для здоровья, поэтому лучше держать показатели этого гормона под контролем.
Гранаты. Включите в свой рацион эти замечательные фрукты либо в натуральном виде, либо в качестве сока. Гранаты подавляют производство кортизола - известного своей пагубностью стрессового гормона. Одновременно они увеличивают уровень тестостерона.
Магний. Этот минерал блокирует белки от связывания с тестостероном. Поэтому добавьте в свою диету шпинат, миндаль, кешью и арахис.
Жирная рыба. Такие разновидности жирной рыбы, как форель, тунец или макрель, являются богатым источником витамина D и жирных кислот Омега-3. Все они увеличивают уровень тестостерона.
Белки. Употребляйте больше курицы, рыбы и яиц. Вегетарианцам следует чаще налегать на тофу, сою, орехи и семечки. Белок необходим для сохранения здорового уровня тестостерона.
Лук. Богатый источник флавоноидов лук стимулирует наш организм на выработку гормона тестостерона. Об этом пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий