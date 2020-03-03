5 суперпродуктов, делающих ребенка умнее
Для полноценного физиологического и интеллектуального развития ребёнку требуется сбалансированное здоровое питание. Никогда не забывайте про эти продукты, которые влияют на функционал мозга, память и концентрацию.
Форель. Жирная рыба вроде форели содержит жирные кислоты Омега-3, играющие интегральную роль в развитии мозга ребенка. Исследования показывают, что жирные кислоты повышают концентрацию и внимательность у детей, страдающих от СДВГ. Неплохим вариантом будут сэндвич с форелью, приготовленный на основе цельнозернового хлеба. Давайте его детям в качестве школьного завтрака.
Яйца. Великолепный источник железа, белка, жиров, витаминов A, D, E и В12. Желтки яиц содержат холин - важнейший нутриент для развития памяти. Домашний бурито с яйцами - полезная закуска для малыша перед походом в школу.
Арахисовое масло. Содержит витамин Е - антиоксидант, защищающий нервные мембраны. В этом масле также есть витамин B1 или тиамин, полезный для детского мозга. Тут имеется глюкоза, обеспечивающая ребёнка энергии. Ну а заставлять детей есть арахисовое масло не нужно - это их любимое лакомство.
Цельнозерновые. Хлеб и другие продукты из цельных злаков обеспечивают детскому организму глюкозу - основное топливо мозга и организма. В них также имеются витамины группы В, играющие важную роль в поддержании здоровой нервной системы. Включите в рацион ребёнка цельнозерновой хлеб и крекеры.
Ягоды. Насыщены витамином C и другими антиоксидантами. Ягоды улучшают память детей, их семечки содержат жирные кислоты Омега-3, важные для функционала мозга. Клубника, вишня, черника или малина - всё это великолепные ингредиенты для смузи или здоровых закусок. Можно добавлять ягоды в йогурт или в хлопья для завтрака, пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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