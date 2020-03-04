Неожиданно: жирные продукты, о которых вы могли не знать

На первый взгляд безобидные, но скрывают много тайн внутри. Сейчас мы говорим о продуктах, в которых неожиданно много жира. Не всегда вредного. Однако даже это стоит учитывать при подсчёте суточной калорийности и составлении рациона. Подробнее о жирных продуктах рассказывает MedikForum.ru.





Кокосовые продукты





Кокосовое масло стало популярным продуктом – подаются как здоровый источник полезных жиров, пригодятся в разных сферах: питании, косметологии , диетологии. Но это жирная пища. Растительный жир по структуре относится к насыщенному типу липидов. Согласно исследованию Американской кардиологической ассоциации, кокосовое масло способно повысить концентрацию вредного холестерина, увеличить риск атеросклероза и сердечно-сосудистых недугов. Поэтому его не рекомендуют использовать в здоровом питании.





Попкорн





В самой маленькой порции попкорна из кинотеатра может содержаться до 34 граммов насыщенных жиров. Солёные, сладкие добавки влияют на калорийность жирного блюда. Особенности готовки блюда делают его не самым полезным для здоровья и фигуры.





Хумус и тахини







В правильном питании нередко готовят хумус – молотый нут. Чуть меньшей популярностью в стране пользуется паста тахини – молотые зёрна кунжута. Продающиеся в магазинах готовые продукты слишком жирные – в ложке до 1,5 граммов жира. Учёные уверяют: вещество из хумуса полезно для организма, позволяет усваивать жирорастворимые витамины A, D, E и К, полезен для мозга, нервной системы. К тому же блюдо приятно на вкус. Просто стоит быть осторожнее с количеством потребляемого жирного продукта.





Оливковое масло

Высокое содержание жиров делает данный продукт полезным для здоровья. Только нужно учитывать, что в нём есть и насыщенные жиры, который в избытке способен навредить. Одной чайной ложки для салата или жарки будет вполне достаточно.





Жареные овощи

Все знают: овощи должны быть в рационе человека. Сделать вкуснее продукт позволяет жарка. Такой способ готовки предполагает использование масла. А если вы покупаете блюдо в кафе, то его будет слишком много – там не экономят на продукте. Диетическим подобный жирный продукт быть явно не способен.





Злаковые батончики

Вкусный, здоровый перекус на первый взгляд способен превратиться в жировую бомбу. Обозначение «фитнес» ничего не значит. Жиры есть, особенно в тех батончиках, где содержатся орехи. Учитывайте данный факт и не перебарщивайте с жирной пищей.





Ресторанная еда

Уважающие себя рестораны и кафе указывают калорийность блюда, но в большинстве подобных пунктов в меню не увидите. Жареные блюда, картофель, утка с хрустящей корочкой, сливочные соусы – всё это имеет в составе неполезные жиры. Лучше выбирать запеченые или тушеные блюда, чтобы не навредить организму.