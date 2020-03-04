5 удивительных полезных свойств красного винного уксуса

5 удивительных полезных свойств красного винного уксуса

Красный винный уксус универсален - он полезен для здоровья, содержит много полезных соединений, и имеет множество применений в кулинарии. Вот пять преимуществ использования.

Содержит мощные антиоксиданты

Основным ингредиентом красного винного уксуса является  красное вино. Оно содержит полифенольные антиоксиданты, например, ресвератрол.Они могут дать организму  множество полезных для здоровья свойств. В состав вина входят антиоксидантные пигменты, известные как антоцианы.

Контролирует уровень сахара в крови

Уксусная кислота - важное соединение. Польза для здоровья - способность понизить уровень сахара в крови. 
"Исследования показали, что его употребление может увеличить чувствительность к инсулину. При добавлении в пищу продукт снижает гликемический индекс", - пишет издание Food News.

Улучшает здоровье сердца

Ресвератрол и полифенолы в красном винном уксусе помогают предотвратить образование тромбов. Они снижают уровень холестерина, кровяное давление, триглицериды и воспаление. Эти факторы делают употребление продукта ценным, если вы хотите снизить риск развития сердечных заболеваний.

Помогает в потере веса

Уксусная кислота представляет угрозу для жиров - она может увеличить скорость сжигания жира в организме, ограничить количество жира и снизить аппетит, задерживая выделение грелина (гормона голода).

Защищает вашу кожу

Антиоксиданты защищают кожу от повреждения и бактериальных инфекций. Изучение уксусной кислоты in vitro показало, что она может предотвратить рост многих распространенных причин кожных инфекций.

Медикфорум писал, что пребиотики помогут избавиться от бессоницы.
Теги : винный уксус, продукты питания
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5 удивительных полезных свойств красного винного уксуса


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