Медики рассказали, как избавиться от токсинов без диет и таблеток

Американские специалисты поставили под сомнение эффективность модных на сегодняшний день смузи, детокс-диет и добавок для очистки организма от токсинов. По словам врачей некоторые из них могут даже навредить здоровью.Медики утверждают, что здоровый организм способен самостоятельно выводить токсины. Однако, существуют и действенные способы борьбы с вредными веществами. Не такие простые как сделать глоток смузи с разного рода добавками, зато с впечатляющим результатом.Врачи уверены: помочь организму избавиться от токсинов можно, не глотая сомнительные препараты, а изменив свой образ в жизни.