Медики рассказали, как избавиться от токсинов без диет и таблеток
Американские специалисты поставили под сомнение эффективность модных на сегодняшний день смузи, детокс-диет и добавок для очистки организма от токсинов. По словам врачей некоторые из них могут даже навредить здоровью.
Медики утверждают, что здоровый организм способен самостоятельно выводить токсины. Однако, существуют и действенные способы борьбы с вредными веществами. Не такие простые как сделать глоток смузи с разного рода добавками, зато с впечатляющим результатом.
Способы помочь организму в детоксикации – это прежде всего регулярные физические нагрузки, будь то занятия физкультурой, танцами или просто утренняя пробежка. Еще одно важное условие – здоровое питание и здоровый образ жизни, подразумевающий отказ от курения и употребления алкоголя.
Врачи уверены: помочь организму избавиться от токсинов можно, не глотая сомнительные препараты, а изменив свой образ в жизни.
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