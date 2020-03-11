Три простых правила, которые помогут улучшить сон

По мнению специалистов, более глубокому расслабляющему сну можно посодействовать с помощью простых действий.Магний считается естественным транквилизатором из-за его успокаивающих свойств, помогающих организму расслабиться. Это необходимо для качественного сна.Порой бессонницу вызывает именно низкий показатель магния в организме. Чтобы повысить его уровень в крови, употребляйте такие продукты как капуста, коричневый рис, шпинат, брокколи, авокадо, темный шоколад, орехи, семена и бобы.Социальные сети вызывают привыкание, поэтому лучше всего ограничить их использование дневными часами.Как показали исследования, электронные устройства, такие как смартфоны, планшеты и читалки, могут влиять на циклы сна/бодрствования.За 30–90 минут до сна лучше отказаться от использования таких устройств. Это поможет настроить тело на правильную волну.В идеале получать свои 7-9 часов сна нужно в одно и то же время. Придерживайтесь этого графика и сон будет приходить легче с каждым днем.Хотя вы можете восполнить недостаток сна на выходных, две или три бессонные ночи «восстановить» будет тяжело.