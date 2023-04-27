Таблетка для лечения ВИЧ может вылечить деменцию - невролог Алехина

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Таблетка для лечения ВИЧ может вылечить деменцию - невролог Алехина


Ученые считают, что повторное назначение лекарства может обратить вспять потерю памяти у пожилых людей.


Исследователи обнаружили, что существующее лекарство, используемое для лечения пациентов с ВИЧ, может стать ключом к созданию лечения.

"Исследование показало, что маравирок, способен очищать мозг от ложных белков, которые связаны с развитием деменции. По словам ученых, очищая эти белки, он предотвращает опасное накопление и замедляет прогрессирование заболевания", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.


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Ученые не только обнаружили новый механизм того, как наша микроглия ускоряет нейродегенерацию, мы также показали, что это можно прервать, потенциально даже с помощью существующего безопасного лечения.

Мозг и центральная нервная система имеют свои собственные специальные иммунные клетки, известные как микроглия, которые должны защищать от нежелательных и токсичных материалов. При деменции они начинают действовать, но таким образом, чтобы нарушать процесс аутофагии — процесса, при котором клетки разлагаются и перерабатывают свои компоненты.


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Это приводит к тому, что химическое вещество, называемое тау, собирается в комки, разрушая клетки мозга.

«Микроглия начинает выделять эти химические вещества задолго до того, как проявляются какие-либо физические признаки заболевания. Это говорит о том, как мы и ожидали, что если мы собираемся найти эффективные методы лечения таких заболеваний, как болезнь Хантингтона и деменция, эти методы лечения необходимо будет начать до того, как у человека начнут проявляться симптомы».

Команда протестировала мышей, которые были генетически изменены для развития форм деменции, характеризующихся накоплением тау. Когда действие CCR5 было нокаутировано, животные были защищены.


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