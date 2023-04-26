Диабетикам посоветовали вставать со стула каждые полчаса

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проверка крови на сахар

Диабетикам, которые проводят много часов в день, сидя на стуле, рекомендуется делать частые перерывы и разминаться – это эффективно улучшает контроль сахара в крови.

Ученые констатируют, что диабет и сидячая работа являются крайне опасным для здоровья сочетанием – диабетикам нужно периодически вставать со стула, чтобы избежать его тяжелых последствий. В Великобритании под кураторством Diabetes UK было проведено небольшое исследование, показавшее, что регулярные подъемы со стула и короткая разминка являются хорошим способом поддерживать стабильный уровень сахара в крови при имеющемся диабете.

«Больные диабетом, которые проводят много часов в день, сидя на стуле, должны как можно чаще делать перерывы, если они хотят держать свой сахар под контролем. Вставание со стула через каждые полчаса сидения с последующей трехминутной ходьбой играют роль профилактики высокого уровня сахара в крови», - сообщили исследователи.

В их испытаниях приняли участие несколько десятков диабетиков 1 типа, которые в течение двух дней занимались сидячей работой продолжительностью семь часов. В первый день они сидели на стульях все семь часов. Во второй через каждые полчаса вставали с насиженного места и прогуливались пешком по 3 минуты. Непрерывный мониторинг уровня глюкозы показал, что частые перерывы и подъем со стула могут поспособствовать значительному снижению уровня сахара в крови в течение следующих 48 часов по сравнению с постоянной неподвижностью.

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Специалисты рекомендуют диабетикам следить за тем, чтобы не проводить много времени в малоподвижности. Они предлагают по возможности заниматься в режиме физической активности как можно большим количеством повседневных дел (например, стоя или прохаживаясь можно говорить по телефону, смотреть телевизор, просматривать бумаги или счета).

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Теги : диабет, снижение сахара в крови, сидение на стуле