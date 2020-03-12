5 продуктов, о пользе которых для зубов мало кто догадывается

Поддерживать зубы в хорошем состоянии важно не только с эстетической точки зрения. Ученые доказали, что гигиена полости рта связана с целым рядом заболеваний. Хотите помочь здоровью зубов? Включите в рацион эти продукты.Сыр – это настоящая кладезь кальция и белка. Он подходит в качестве быстрого перекуса. В 2013 году было опубликовано исследование, в котором ученые доказали его эффективность по борьбе с кариесом.Черный чай может оставлять на эмали темный налет, а вот в зеленом содержится фтор, который помогает укреплять зубы. Антиоксиданты, присутствующие в напитке, также помогают бороться с пародонтозом.Этот скромный корнеплод обладает огромным количеством полезных нутриентов и свойств. Кроме того, твердая текстура жизненно необходима для поддержания здоровья зубов. По сути, это природная «зубная щетка».Забудьте о несвежем после него дыхании, сырой лук полезен как и морковь из-за своей твердой текстуры. Кроме этого, овощ обладает антибактериальным эффектом.Сардины, скумбрия, тунец и лосось полезны для здоровья зубов. В них содержится много кальция и витамина D, без которого усвоение этого микроэлемента снижается. Кроме этого, присутствие омеги-3 уменьшает риск заболеваний десен.