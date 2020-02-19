Фтор не всегда полезен для детских зубов
Новое исследование показало, что зубные пасты со фтором действительно укрепляют здоровье зубов. Но избыток этого компонента вреден для зубной эмали.
Фтор и содержащие его продукты для полости рта предотвращают кариес, что вновь подтвердили ученые. Избыток фтора негативно влияет на зубы и десны. Опубликованное в Science Signaling исследование углубилось в причины развития расстройства под названием флюороз, вызываемого избыточным количеством фтора, как правило, в детстве. Этот избыток приводит к повреждению зубной эмали - покрытия зубов, предназначенного для защиты от воздействия химических веществ из продуктов питания и напитков. Данные вещества чаще всего и провоцируют кариес.
Флюороз чаще развивается в тех странах, водопроводная вода в которых перенасыщена фтором. Данные показатели в России строго контролируются, однако некоторые родители могут приобретать детям пасту с повышенным содержанием фтора или позволять использовать взрослую пасту, где уровень этого вещества выше, чем в детских продуктах. Вот почему крайне важно следовать рекомендациям врачей. В целом, фтор обладает целым рядом полезнейших свойств для здоровья полости рта. Он обеспечивает минерализацию зубов, расщепляя остатки пищи и воды на зубной эмали, повышая ее резистентность к кислоте.
Во многих странах мира фтор специально добавляют в водопроводную и питьевую воду, не превышая показателя в 0,7 мг на литр. Исследование показало, что избыток фтора вызывает флюороз и желтизну зубов. Чаще всего у детей в возрасте до 9 лет. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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