Немецкие медики рекомендуют черемшу для укрепления иммунной системы

«Она содержит больше витамина С, чем апельсины или перец. 50 граммов черемши позволяют получить 75 процентов суточной потребности в нем, а комбинация железа и магния приносит дополнительную пользу иммунной системе. Черемша идеально подходит для ее укрепления и защиты от хронической усталости», - констатируют медики.

Как сообщает MedikForum.ru, в сезон разгула коронавирусной инфекции крайне важно иметь хороший иммунитет. Немецкие специалисты считают, что усилить защитные функции иммунной системы помогает употребление дикого чеснока или черемши.Благодаря содержанию такого вещества как аллицин дикий чеснок проявляет противовоспалительные свойства, помогает организму противостоять против бактериальных и грибковых инфекций. Кроме того, черемша содержит в себе больше соединений серы, чем любое другое растение – это делает ее продуктом, улучшающим работу печени, обменные процессы.Еще одно ее достоинство – высокое содержание сульфидов, способствующих выведению избытка холестерина из кровотока, нормализации кровяного давления. Хлорофилл в составе черемши увеличивает усвоение организмом магния, железа – крайне полезных для укрепления иммунной системы минералов.Ранее портал MedikForum.ru писал о богатых цинком продуктах , которые помогают повысить иммунитет.