Продукты "витаминные бомбы" для поддержания иммунной системы

Продукты "витаминные бомбы" для поддержания иммунной системы

Многие зимой и ранней весной простужаются, а риск заражения высок. Но тот, кто укрепляет иммунную систему, обычно остается здоровым. Диетолог Ева-Мария Фом Брух объясняет, какие продукты использовать для укрепления иммунной системы. Эти "витаминные бомбы" помогут поддерживать иммунитет.

Иммунная система отражает болезнетворные микроорганизмы в том случае, если она укреплен, а кожа и слизистые оболочки не повреждены. Специалист по питанию Ева-Мария Фом Брух советует потреблять продукты особенно богатые витаминами. 

Шпинат: богат витамином А, который поддерживает здоровье кожи и слизистых оболочек, защищая от вирусов. Содержит много железа.
Морковь: в дополнение к витамину С, в моркови много каротиноидов. Они оказывают антиоксидантное действие и поддерживают иммунную систему. 
Рыба: содержатся полезные витамины группы В, цинк и селен. Последние являются необходимыми микроэлементами и укрепляют защитные силы организма.
Орехи и семена: в них есть ценные питательные вещества - витамин Е, цинк, селен и медь. Они противодействуют слабому иммунитету.
Капуста: богата витамином А, витамином С и селеном.
Картофель: много витамина С, фосфора, магния, железа, цинка. Они поддерживают организм в борьбе с вирусами.

Стоит обратить внимание на сбалансированное питание. Ева-Мария фон Брух объясняет:
«Недоедание влияет на иммунную систему и подверженность инфекции. Избыточный вес и высокое потребление жиров также приводят к ухудшению иммунной функции», - объясняет Ева-Мария Фом Брух.

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Теги : иммунитет, иммунная система, продукты питания
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