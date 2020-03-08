Продукты "витаминные бомбы" для поддержания иммунной системы
Многие зимой и ранней весной простужаются, а риск заражения высок. Но тот, кто укрепляет иммунную систему, обычно остается здоровым. Диетолог Ева-Мария Фом Брух объясняет, какие продукты использовать для укрепления иммунной системы. Эти "витаминные бомбы" помогут поддерживать иммунитет.
Иммунная система отражает болезнетворные микроорганизмы в том случае, если она укреплен, а кожа и слизистые оболочки не повреждены. Специалист по питанию Ева-Мария Фом Брух советует потреблять продукты особенно богатые витаминами.
Шпинат: богат витамином А, который поддерживает здоровье кожи и слизистых оболочек, защищая от вирусов. Содержит много железа.
Морковь: в дополнение к витамину С, в моркови много каротиноидов. Они оказывают антиоксидантное действие и поддерживают иммунную систему.
Рыба: содержатся полезные витамины группы В, цинк и селен. Последние являются необходимыми микроэлементами и укрепляют защитные силы организма.
Орехи и семена: в них есть ценные питательные вещества - витамин Е, цинк, селен и медь. Они противодействуют слабому иммунитету.
Капуста: богата витамином А, витамином С и селеном.
Картофель: много витамина С, фосфора, магния, железа, цинка. Они поддерживают организм в борьбе с вирусами.
Стоит обратить внимание на сбалансированное питание. Ева-Мария фон Брух объясняет:
«Недоедание влияет на иммунную систему и подверженность инфекции. Избыточный вес и высокое потребление жиров также приводят к ухудшению иммунной функции», - объясняет Ева-Мария Фом Брух.
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