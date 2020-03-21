5 богатых цинком продуктов, которые помогут повысить иммунитет
Цинк, помогающий повысить иммунитет, предотвратить воспаление и сократить продолжительность простуды, является популярным компонентом лекарств от простуды и гриппа. Некоторые богатые цинком продукты также помогут поддержать иммунную систему в хорошей форме.
Как сообщает MedikForum.ru, женщинам рекомендуется, получать 8 миллиграммов цинка в день, мужчинам - 11 миллиграммов. Помимо того, что цинк помогает поддерживать высокий иммунитет, минерал обеспечивает функционирование более 300 ферментов, принимает участие во многих процессах клеточного метаболизма.
Вот богатые цинком продукты, которые особенно полезны в сезон повышенной заболеваемости вирусными инфекциями, – их потребление помогает улучшить сопротивляемость организма болезням.
Мясо, птица. Говядина, баранина, свинина, курица – отличные источники цинка. 100 граммов сырого фарша из данных видов мяса содержат 4,8 мг цинка (44% суточной нормы). 100 граммов куриного темного мяса дают 16%.
Бобовые. Являются лучшим вегетарианским источником цинка. Так чашка печеных бобов позволяет получить до 38% ежедневного количества цинка, нужного организму. Чашка приготовленного нута – 18%. Также продукты этой группы богаты клетчаткой, витаминами В, железом.
Тыквенные семечки. Горсть в 30-40 граммов может обеспечить до 15% суточной нормы цинка. Помимо этого, продукт дает организму клетчатку, белок, магний, антиоксиданты – вещества, которые также эффективно помогают повысить иммунитет
Йогурт. Молочные продукты в целом являются важным пищевым источником цинка. Йогурт предлагает его больше всего – до 11% в одном стакане. Другое его преимущество для хорошо работающей иммунной системы – это пробиотики, улучшающие состояние кишечной микрофлоры.
Яйца. Одно крупное куриное яйцо содержит около 5% суточной нормы важного микроэлемента. Великолепным дополнением к нему идут витамины группы В, селен, холин, делающих наш иммунитет значительно крепче.
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