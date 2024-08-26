В каких случаях следует обращаться к урологу?
Урологические проблемы в последнее время получили широчайшее распространение. Это связано с различными факторами современной жизни. Многие упускают из вида первые признаки, что приводит к ухудшению состояния и появлению новых заболеваний. Квалифицированный уролог в Москве поможет идентифицировать проблему и вылечить ее.
Инфекции мочевыводящих путейИнфекции мочевыводящих путей распространены, особенно среди женщин, но они также могут поражать мужчин и детей. Симптомы ИМП включают:
- частые позывы к мочеиспусканию,
- боль,
- жжение во время мочеиспускания,
- мутную или сильно пахнущую мочу,
- тазовую боль.
Камни в почкахЭто твердые отложения минералов и солей, которые образуются внутри почек. Они могут вызывать сильную боль, обычно в пояснице или боку, и могут сопровождаться тошнотой, рвотой и появлением крови в моче. Если вы подозреваете, что у вас камни в почках, важно обратиться к урологу. Урологи могут диагностировать камни в почках с помощью методов визуализации и назначить лечение, начиная от обезболивания и заканчивая процедурами, которые разрушают или удаляют камни, такими как литотрипсия или хирургическое вмешательство.
Проблемы с предстательной железойЗдоровье предстательной железы является серьезной проблемой для мужчин, особенно с возрастом. Такие заболевания, как доброкачественная гиперплазия предстательной железы, простатит и рак предстательной железы, часто встречаются у пожилых мужчин. Симптомы проблем с предстательной железой включают затрудненное мочеиспускание, частое мочеиспускание, слабое выделение мочи или кровь в моче или сперме. Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, крайне важно обратиться к урологу. Раннее выявление проблем с предстательной железой может привести к более эффективному лечению и лучшим результатам.
Недержание мочиОно поражает как мужчин, так и женщин и может быть вызвано различными факторами, включая возраст, роды, операцию на предстательной железе или неврологические заболевания. Уролог может диагностировать тип недержания мочи и предложить различные методы лечения, начиная от упражнений для тазового дна и медикаментозного лечения и заканчивая хирургическим вмешательством.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
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