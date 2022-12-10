Уролог Гасанов: зловонная моча - симптом «болезненной» инфекции

"Зловонный или неприятный запах мочи не всегда должен вызывать беспокойство. Однако, если это сочетается с такими симптомами, как внезапные позывы к мочеиспусканию (или чаще, чем обычно, или в ночное время), жжение при мочеиспускании, мутная моча, то у вас может быть инфекция мочевыводящих путей (ИМП)", - говорит врач-уролог Руслан Гасанов специально для МедикФорум.

«[ИМП] проходят сами по себе при большом количестве жидкости, но в некоторых случаях вам могут потребоваться антибиотики. Поэтому важно обратиться к врачу общей практики, который может помочь с лечением».

Боль или жжение при мочеиспускании (дизурия)

Потребность в мочеиспускании чаще, чем обычно, в ночное время (ноктурия)

Моча, которая выглядит мутной, темной или имеет сильный запах

Внезапная или более настоятельная потребность в мочеиспускании, чем обычно

Потребность в мочеиспускании чаще, чем обычно

Кровь в твоей моче

Боль внизу живота или боль в спине, прямо под ребрами

Высокая температура или ощущение жара и озноба

Очень низкая температура ниже 36С

Все, что происходит в туалете за закрытыми дверями, становится довольно неудобной темой. Тем не менее, отслеживание того, что для вас нормально, может помочь вам заметить любые тревожные изменения. По словам эксперта, ваша моча может сообщить о «болезненном» состоянии.Хотя вы можете не проверять унитаз после того, как только что вышли, запах вашей мочи может быть предупреждающим признаком болезненного состояния здоровья.ИМП возникают после инфицирования мочевыводящих путей, обычно бактериями. Эта инфекция может поражать любую часть мочевыделительной системы, включая почки, мочеточники, мочевой пузырь и уретру.Однако большинство инфекций мочевыводящих путей поражают нижние отделы мочевыводящих путей — например, мочевой пузырь и уретру. Женщины, по-видимому, подвергаются большему риску этого «болезненного и раздражающего» состояния.Ранее МедикФорум писал о том, как определить дефицит йода.

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