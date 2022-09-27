Уролог Гасанов: симптомы инфекции мочевыводящих путей часто путают с ИППП – как их отличить

«Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) могут поражать любую часть мочевыводящих путей, включая мочевой пузырь, уретру и почки. Симптомы ИМП могут варьироваться от легкого дискомфорта до очень болезненных, и женщины гораздо чаще страдают от них, чем мужчины», - говорит уролог Руслан Гасанов специально для МедикФорум.





Боль или жжение при мочеиспускании

Потребность в мочеиспускании чаще, чем обычно, в ночное время

Моча выглядит мутной

Потребность в мочеиспускании внезапная или более настоятельная, чем обычно

Кровь в моче

Боль внизу живота или боль в спине, прямо под ребрами

Высокая температура или ощущение жара и озноба

Очень низкая температура ниже 36С

«Существует много типов ИППП и ЗППП, и они более распространены, чем многие думают. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый день во всем мире заражаются более миллиона ИППП».

Необычные выделения

Уплотнения

Наросты кожи

Боль при мочеиспускании

Сыпь

Необычное вагинальное кровотечение

Зуд половых органов или заднего прохода

Бородавки и волдыри