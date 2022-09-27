Уролог Гасанов: симптомы инфекции мочевыводящих путей часто путают с ИППП – как их отличить
Симптомы инфекции мочевыводящих путей (ИМП) можно принять за признаки инфекции, передающейся половым путем (ИППП). Вот как их отличить.
ИМП довольно распространены, обычно затрагивая каждую пятую женщину хотя бы раз в жизни. Обычно они возникают, когда бактерии из фекалий поднимаются по уретре, иногда достигая мочевого пузыря или почек. Как и в случае со всеми заболеваниями, лучше всего как можно скорее обнаружить симптомы, чтобы обратиться за лечением.
Многие люди могут спутать симптомы с симптомами ИППП.
«Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) могут поражать любую часть мочевыводящих путей, включая мочевой пузырь, уретру и почки. Симптомы ИМП могут варьироваться от легкого дискомфорта до очень болезненных, и женщины гораздо чаще страдают от них, чем мужчины», - говорит уролог Руслан Гасанов специально для МедикФорум.
Пять общих симптомов ИМП, связанных с мочеиспусканием:
- Боль или жжение при мочеиспускании
- Потребность в мочеиспускании чаще, чем обычно, в ночное время
- Моча выглядит мутной
- Потребность в мочеиспускании внезапная или более настоятельная, чем обычно
- Кровь в моче
- Боль внизу живота или боль в спине, прямо под ребрами
- Высокая температура или ощущение жара и озноба
- Очень низкая температура ниже 36С
ИППП — это инфекции, передающиеся половым путем.
«Существует много типов ИППП и ЗППП, и они более распространены, чем многие думают. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый день во всем мире заражаются более миллиона ИППП».
Для женщин симптомы ИППП могут включать:
- Необычные выделения
- Уплотнения
- Наросты кожи
- Боль при мочеиспускании
- Сыпь
- Необычное вагинальное кровотечение
- Зуд половых органов или заднего прохода
- Бородавки и волдыри
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