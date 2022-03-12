Симптомы рака: изменения в моче, сигнализирующие о том, что опухоль «сжимает» уретру

«Рак предстательной железы обычно не вызывает никаких симптомов. Большинство видов рака предстательной железы имеют тенденцию начинаться во внешней части предстательной железы. Это означает, что для того, чтобы вызвать симптомы, рак должен быть достаточно большим, чтобы давить на трубку, которая выводит мочу из вашего мочевого пузыря из вашего тела, и это очень необычно. Эта трубка называется уретрой».

Жжение или боль во время мочеиспускания

Затрудненное мочеиспускание или проблемы с началом и остановкой мочеиспускания

Более частые позывы к мочеиспусканию ночью

Потеря контроля над мочевым пузырем

Снижение потока или скорости струи мочи

Кровь в моче (гематурия)

Кровь в сперме

Эректильная дисфункция

Болезненная эякуляция