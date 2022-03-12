Симптомы рака: изменения в моче, сигнализирующие о том, что опухоль «сжимает» уретру
Действительно, по данным Центров лечения рака Америки (CTCA), рак предстательной железы может сопровождаться различными симптомами со стороны мочевыводящих путей, особенно на ранних стадиях. В организации говорят, что в зависимости от размера и расположения опухоль может «давить на уретру и сужать ее, препятствуя оттоку мочи».
Если вы считаете, что можете быть подвержены риску рака простаты или испытываете какие-либо симптомы, посетите своего врача общей практики.
Cancer Research UK объясняет:
«Рак предстательной железы обычно не вызывает никаких симптомов. Большинство видов рака предстательной железы имеют тенденцию начинаться во внешней части предстательной железы. Это означает, что для того, чтобы вызвать симптомы, рак должен быть достаточно большим, чтобы давить на трубку, которая выводит мочу из вашего мочевого пузыря из вашего тела, и это очень необычно. Эта трубка называется уретрой».
Симптомы рака простаты могут быть разными для каждого мужчины, и любой из этих симптомов может быть вызван другими заболеваниями».
Ранние признаки рака простаты включают:
- Жжение или боль во время мочеиспускания
- Затрудненное мочеиспускание или проблемы с началом и остановкой мочеиспускания
- Более частые позывы к мочеиспусканию ночью
- Потеря контроля над мочевым пузырем
- Снижение потока или скорости струи мочи
- Кровь в моче (гематурия)
- Кровь в сперме
- Эректильная дисфункция
- Болезненная эякуляция
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Cancer Treatment Centres of America (CTCA)
Здоровье
Национальная коммерческая сеть из пяти комплексных центров по лечению и исследованиям рака и трех амбулаторных центров, которые обслуживают больных раком на всей территории Соединенных Штатов.
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