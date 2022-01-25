Опасности гель-лака: врач назвала риски современного маникюра

"Этот ожог происходит из-за воздействия химических веществ...При таком ожоге под ногтем образуется толстый слой ороговевшей кожи, которая будто приподнимает ноготь, тем самым отрывая его от ложа", - предупреждает эксперт.

По словам специалиста, распространенными травмами при нанесении гель-лака являются ожоги. При этом термический получается в следствии избытка материала, а химический - как результат воздействия самого лака.Причиной химического ожога становится неполное застывание покрытия, поэтому вещества, содержащиеся в нем на протяжении всего периода носки оказывают воздействие на ногтевое ложе.Причиной такой реакции становятся попытки организма оградить себя от вредоносных веществ.В качестве профилактики ожога, врач рекомендует делать маникюр в салонах, которые используют в работе максимально безопасные материалы. Однако, следует понимать, что их отличительной чертой является короткий период носки.