«Много витамина К содержится в зелени, особенно в петрушке. Он способен увеличить свертываемость крови. Активная свертываемость – это источник тяжелых сосудистых катастроф в виде закупорок артериальных и венозных сосудов с самыми неблагоприятными последствиями, от инфаркта миокарда до инсульта», - поделилась медик с «Вечерней Москвой».

«Также преградой к долголетию, как заметила спикер, являются обработанные мясные продукты. В их состав входит нитрит натрия, который связан с риском возникновения рака», - обратила внимание врач.

По мере старения людям следует тщательнее контролировать свой рацион, об этом рассказала в интервью врач Соломатина. По словам специалистки, отказ от некоторых продуктов способствует продлению жизни у пожилых людей.В частности, отметила врач Соломатина, пожилым людям нужно избегать богатых витамином К продуктов.Кроме того, специалистка рекомендовала пожилым людям избегать пищи, насыщенной трансжирами (их высоким уровнем отличаются сосиски, изделия с маргарином, чипсы, многие блюда фастфуда). Помимо этого, не стоит употреблять в пищу продукты, содержащие много соли или сахара. Перечисленная еда способствует развитию сосудистых проблем, укорачивающих жизнь.Риск раковых заболеваний в том числе повышают другие добавки, часто присутствующие в готовых продуктах, – в виде консервантов, красителей, усилителей вкуса. Соломатина предупредила: при их употреблении в организме интенсивнее образуются свободные радикалы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что во время магнитной бури нужно отказаться от некоторых привычек – например, не пить кофе.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.