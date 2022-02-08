Эксперты рассказали, как дефициты влияют на внешность
В Центре молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора рассказали, какие дефициты в организме становятся причиной проблем с внешностью.
Не секрет, что состояние здоровья человека напрямую отражается на его внешности.
«Проблемы с кожей (покраснения, акне, сухость), выпадение волос, ломкость ногтей — у изменений внешности, которые не радуют, могут быть разные причины», — говорится в сообщении.
К таким причинам относятся:
- дефицит тиреоидных гормонов приводит к сухости, бледности, желтому оттенку кожи;
- дефицит железа выступает причиной излишней бледности и дерматита;
- продолжительное снижение уровня Ca2+ проявляется в виде сухой чешуйчатой кожи, ломкости ногтей и нарушения структуры волос;
- дефицит магния становится причиной преждевременного появления признаков старения на коже, выпадения волос и ломкости ногтей;
- недостаточное количество цинка проявляется в хрупкости, расслоении и медленном росте ногтей;
- дефицит меди приводит к раннему появлению седины и ускоренной утраты упругости кожи;
- недостаток селена провоцирует выпадение волос и изменения ногтевой пластины дистрофического характера.
Для того, чтобы выявить проблему эксперты рекомендуют сдать анализ крови.
Центр молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
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