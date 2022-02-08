Эксперты рассказали, как дефициты влияют на внешность

«Проблемы с кожей (покраснения, акне, сухость), выпадение волос, ломкость ногтей — у изменений внешности, которые не радуют, могут быть разные причины», — говорится в сообщении.

дефицит тиреоидных гормонов приводит к сухости, бледности, желтому оттенку кожи;

дефицит железа выступает причиной излишней бледности и дерматита;

продолжительное снижение уровня Ca2+ проявляется в виде сухой чешуйчатой кожи, ломкости ногтей и нарушения структуры волос;

дефицит магния становится причиной преждевременного появления признаков старения на коже, выпадения волос и ломкости ногтей;

недостаточное количество цинка проявляется в хрупкости, расслоении и медленном росте ногтей;

дефицит меди приводит к раннему появлению седины и ускоренной утраты упругости кожи;

недостаток селена провоцирует выпадение волос и изменения ногтевой пластины дистрофического характера.

Не секрет, что состояние здоровья человека напрямую отражается на его внешности.К таким причинам относятся:Для того, чтобы выявить проблему эксперты рекомендуют сдать анализ крови.