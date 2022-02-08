Эксперты рассказали, как дефициты влияют на внешность

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Лицо девушки

В Центре молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора рассказали, какие дефициты в организме становятся причиной проблем с внешностью.

Не секрет, что состояние здоровья человека напрямую отражается на его внешности.
 
«Проблемы с кожей (покраснения, акне, сухость), выпадение волос, ломкость ногтей — у изменений внешности, которые не радуют, могут быть разные причины», — говорится в сообщении.

К таким причинам относятся:

  • дефицит тиреоидных гормонов приводит к сухости, бледности, желтому оттенку кожи;
  • дефицит железа выступает причиной излишней бледности и дерматита;
  • продолжительное снижение уровня Ca2+ проявляется в виде сухой чешуйчатой кожи, ломкости ногтей и нарушения структуры волос;
  • дефицит магния становится причиной преждевременного появления признаков старения на коже, выпадения волос и ломкости ногтей;
  • недостаточное количество цинка проявляется в хрупкости, расслоении и медленном росте ногтей;
  • дефицит меди приводит к раннему появлению седины и ускоренной утраты упругости кожи;
  • недостаток селена провоцирует выпадение волос и изменения ногтевой пластины дистрофического характера.

Для того, чтобы выявить проблему эксперты рекомендуют сдать анализ крови.

Центр молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

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Теги : дефициты, волосы, ногти, кожа