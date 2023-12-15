Эндокринолог Тананакина: овощи, белок и зеленый чай помогут похудеть к Новому году

«Брокколи, шпинат, капуста и огурцы, являются отличным источником витаминов и минералов, при этом они содержат очень мало калорий. Они помогут вам чувствовать себя сытыми и удовлетворенными, не добавляя лишних калорий», – объяснила эксперт.

«Зеленый чай содержит антиоксиданты, которые помогают ускорить обмен веществ и сжигание жира. Также он помогает уменьшить аппетит и повысить уровень энергии».

«Попробуйте добавить в свой рацион курицу, индейку, рыбу, яйца или тофу», - посоветовала эксперт.

Нужно перестать есть в моменты стресса. Вместо этого лучше выполнять физические упражнения или выходить на прогулку.

Отказаться от перекусов между приемами пищи.

В течение дня нужно пить достаточно жидкости, например, воды с лимоном или чая.

Отказаться от употребления полуфабрикатов совсем или свести их употребление к минимуму, например, не чаще двух раз в неделю.

Принимать пищу следует сидя за столом, медленно, основательно ее пережевывая.

Не отвлекаться на телефон во время приема пищи.

Есть белковый завтрак.

Не употреблять продукты с высоким гликемическим индексом.

Больше ходить пешком, подниматься пешком по лестнице.

Эндокринолог Тананакина рассказала в беседе с РИАМО , что сделать фигуру стройнее к Новому году могут помочь овощи, богатые клетчаткой и водой. Употреблять их следует с каждым приемом пищи.Тананакина добавила, что клетчаткой и водой также насыщены ягоды и фрукты. Их употребление тоже может помочь похудеть к Новому году – особенно, если заменить такими продуктами сладости. По словам эндокринолога, предпочтение следует отдавать не слишком сладким дарам природы – например, яблокам, грушам, кисловатым ягодам (при отсутствии противопоказаний).Наталия Тананакина обратила внимание на то, что зеленый чай тоже способен помочь похудеть к Новому году.Медик подчеркнула, что рацион худеющих людей должен содержать достаточно белка из животных и растительных источников. Это важно для хорошего метаболизма и для укрепления мышц, необходимого для сжигания жира в состоянии покоя.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, ужины в позднее время тесно связаны с подверженностью людей инсультам.

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