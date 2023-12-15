Эксперты назвали 3 самых агрессивных вида рака, которые выдает один общий симптом, онколог Воробьев объяснил, как их различить

Рак яичников

"Рак яичников чаще всего встречается у женщин и людей с яичниками, которые пережили менопаузу (обычно старше 50 лет). Это может повлиять на женщин и людей с яичниками любого возраста", - говорит Воробьев.

увеличение размера живота и постоянное вздутие живота (не вздутие живота, которое приходит и уходит)

постоянные боли в области таза и живота

трудности с приемом пищи и быстрое чувство сытости или чувство тошноты

Рак поджелудочной железы

"На ранних стадиях опухоль поджелудочной железы обычно не вызывает никаких симптомов, что может затруднить диагностику.

Важно помнить, что эти симптомы могут быть вызваны множеством различных заболеваний и обычно не являются результатом рака".

боль в спине или области желудка, которая может появляться и исчезать поначалу и часто усиливается, когда вы ложитесь или после еды;

неожиданная потеря веса;

желтуха – наиболее очевидным признаком является пожелтение кожи и белков глаз; это также приводит к тому, что ваша моча становится темно-желтой или оранжевой, а стул (фекалии) - бледным.

Рак кишечника

"Три основных симптома рака кишечника — это кровь в стуле (фекалиях), изменения в работе кишечника – например, более частый и жидкий стул – и боль в животе", - объясняет Воробьев.

стойкое изменение в работе кишечника, из-за которого они чаще ходят в туалет и имеют более жидкий стул, обычно с кровью на стуле или в нем.

стойкое изменение режима дефекации без крови в стуле, но с болями в животе.

кровь в стуле без других симптомов геморроя, таких как болезненность, дискомфорт, боль, зуд или шишка, свисающая за пределами заднего прохода.

боль в животе, дискомфорт или вздутие живота, всегда провоцируемые приемом пищи, иногда приводящие к уменьшению количества съеденной пищи и потере веса.

"Если у вас стойкое изменение в работе органов пищеварения, обязательно обратитесь к врачу".

Например, рак кожи, если пациент не игнорирует ряд внешний проявлений (шишки на теле, изменение родинок и так далее), достаточно часто распознается на первых стадиях.Среди видов онкологии, которые особенно трудно обнаружить, зарубежные медики назвали рак поджелудочной железы, рак яичников и сюда же отнесли рак кишечника.Во всех случаях недуг может маскироваться под менее опасные болезни. Например, при злокачественном поражении поджелудочной недомогание порой списывают на диабет. При опухолях в кишечнике и раке яичников симптомы принимают за проблемы с пищеварением.назвал другие симптомы рака поджелудочной железы, рака яичников и рака кишечника.Другие симптомы, такие как боль в спине, необходимость мочеиспускания чаще, чем обычно, и боль во время секса, могут быть результатом других заболеваний в области таза. Однако они могут быть признаком рака яичников.Но вам следует обратиться к своему лечащему врачу, если вы обеспокоены или если эти симптомы начались внезапно.Однако эти симптомы очень распространены, и у большинства людей с ними нет рака кишечника. Например, кровь в стуле чаще всего вызвана геморроем (сваями), а изменение режима работы кишечника или боли в животе обычно являются результатом чего-то ты поел.У большинства людей, у которых в конечном итоге диагностируют рак кишечника, наблюдается одна из следующих комбинаций симптомов:Ранее МедикФорум писал о положительном эффекте мороженного при боли в горле.

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