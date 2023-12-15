Врач Калинчев: дефицит железа не выявить по симптомам – только по анализу крови

«Определить недостаток железа в организме человека самостоятельно по симптомам не получится. Все характерные для данного недуга симптомы могут подходить к очень большому спектру заболеваний», - пояснил Калинчев.

«Я рекомендую на дефицит железа сдавать один анализ – ферритин. Он показывает запасы железа в организме», - констатировал специалист.

Врач Калинчев заявил в комментарии для Pravda.Ru , что дефицит железа не выявляется по внешним симптомам. Даже если какие-то признаки его нехватки в организме становятся заметными, они не могут служить маркерами именно железодефицита. Данное нарушение способствует появлению ряда симптомов, который также могут возникать при многих других проблемах со здоровьем.Дефицит железа не выявить по симптомам – только по анализу крови, подчеркнул врач.Ранее кандидат медицинских наук Наталия Киселевич сообщила , что при дефиците железа часто возникают нарушения психоэмоционального свойства – подавленное настроение, тревожность, депрессивность, раздражительность. Эти проблемы возникают в связи с тем, что низкий уровень железа влияет на плохое снабжение кислородом головного мозга.Что также очень характерно для дефицита железа – это быстро возникающая усталость.В основном, из-за двух факторов – неспособности организма усваивать железо и скудный рацион, употребление недостаточного количества железа с пищей. Еще одна возможная причина – кровотечения, в том числе скрытые. Так, дефицит железа может развиться вследствие кровотечений, вызываемых опухолями. Железодефицитная анемия нередко возникает при раке кишечника.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что разные виды рака могут проявляться одним симптомом – нарушением пищеварения.

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