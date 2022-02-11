От уборки до экземы: врач рассказала, как избежать вреда для кожи

По словам врача, несмотря на настороженное отношение некоторых женщин к сульфатной косметике, опасность для кожи поджидает там, где многие ее не ищут, а потому игнорируют.Так, бдительность в части контакта с сульфатами лучше проявлять в процессе уборки и мытья посуды. Дело в том, что в отличии от косметических средств, в производстве бытовой химии используются самые примитивные формулы SLS (sodium lauryl sulfate). Как правило в их составе, в отличии от косметики, отсутствуют смягчающие воздействие сульфата вещества.Именно поэтому любые действия, связанные с использованием бытовой химии, необходимо выполнять только предварительно надев печатки.При этом важно понимать, что если в генах человека, контактирующего с такими средствами без «защиты», заложена предрасположенность к экземе, то именно бытовая химия становится одним из главных провокаторов реализации заболевания.