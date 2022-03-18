Как ухаживать за блондом: секреты от колористов

Как сохранить цвет и качество волос? Парикмахер-колорист Елена Потоцкая поделилась профессиональными секретами по уходу за блондом.





Эксперт отмечает, что в первую очередь важно знать, из каких компонентов состоит наш волос. Тогда и с уходом все станет понятнее и проще.





«Волос состоит из нескольких слоев. Наружный — это кутикула, ороговевшие клетки, которые обычно сложены в 3-8 слоев в виде чешуек. Именно внешний слой отвечает за прочность волоса и его визуал», — поясняет специалист.



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Внутренний слой — это кортекс. Он занимает примерно 80% всего волоса. Здесь же расположены пигменты, которые отвечают за цвет волос. И здесь же происходят все химические процессы во время окрашивания или обесцвечивания.



Полости между кутикулой и кортексом заполнены липидами, благодаря которым слои плотно прилегают друг к другу. В самом центре волоса расположена медула, которую можно представить в виде тончайшего стержня.





Наибольший вред качеству волос наносит обесцвечивание. Агрессивная щелочная среда буквально разрушает волос, пробиваясь внутрь через кутикулу, чтобы нейтрализовать пигменты и удалить из волос нежелательный цвет.





Когда естественные пигменты разрушены, в пустой волос нужно доставить искусственные. С этой задачей справляется окрашивание или тонирование. Естественно, что такое замещение — временное. Искусственные пигменты будут постепенно вымываться из волос.

Чтобы замедлить этот процесс, волосы нужно запечатать в пленку. Вот здесь как раз и важно подобрать правильный уход. Блондинкам необходимо иметь в своем арсенале полный комплекс уходовых средств и не пренебрегать ими. 1-2 раза в неделю использовать питательные и увлажняющие маски. После каждого мытья головы - обязательно бальзам или кондиционер.Благодаря кислому уровню ph, бальзамы помогают закрыть чешуйки кутикулы. Волосы становятся гладкими и шелковистыми. Также желательно иметь в домашнем уходе тонирующие маски, которые помогут как можно дольше сохранить оттенок.