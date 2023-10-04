Уролог Коршунова: изменения в мочеиспускании возможны при неврологических заболеваниях

внезапно возникающие позывы мочиться;

неспособность контролировать выделение мочи, недержание, энурез;

необходимость просыпаться ночью для посещения туалета;

сильно выраженные позывы при небольшом выделении мочи;

неспособность начинать мочеиспускание (не происходит выделение мочи несмотря на желание).

«Изменения в мочеиспускании могут сигнализировать о развитии неврологических заболеваний», - отметила Коршунова в интервью «АиФ».

Уролог Коршунова назвала потенциально опасным признаком внезапно возникающие проблемы с опорожнением мочевого пузыря. Врач пояснила, что имеется в виду:Медик предупредила, что такие проблемы возможны при цереброваскулярной болезни, рассеянном склерозе, болезни Паркинсона, поражении спинного мозга. Кроме того, само нарушенное мочеиспускание может вызывать у человека нервоз, ухудшать качество жизни и способствовать развитию смертельно опасной почечной недостаточности. Вот почему при его появлении необходимо обследоваться и лечиться, подчеркнула эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы могут указывать на цирроз, возникающие после 50 лет.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.