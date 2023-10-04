Уролог Коршунова: изменения в мочеиспускании возможны при неврологических заболеваниях

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мочеиспускание

Уролог Екатерина Коршунова: при внезапных позывах к мочеиспусканию и недержании мочи нужно идти к врачу.

Уролог Коршунова назвала потенциально опасным признаком внезапно возникающие проблемы с опорожнением мочевого пузыря. Врач пояснила, что имеется в виду:
  • внезапно возникающие позывы мочиться;
  • неспособность контролировать выделение мочи, недержание, энурез;
  • необходимость просыпаться ночью для посещения туалета;
  • сильно выраженные позывы при небольшом выделении мочи;
  • неспособность начинать мочеиспускание (не происходит выделение мочи несмотря на желание).
«Изменения в мочеиспускании могут сигнализировать о развитии неврологических заболеваний», - отметила Коршунова в интервью «АиФ».

Медик предупредила, что такие проблемы возможны при цереброваскулярной болезни, рассеянном склерозе, болезни Паркинсона, поражении спинного мозга. Кроме того, само нарушенное мочеиспускание может вызывать у человека нервоз, ухудшать качество жизни и способствовать развитию смертельно опасной почечной недостаточности. Вот почему при его появлении необходимо обследоваться и лечиться, подчеркнула эксперт.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Екатерина Коршунова
Екатерина Коршунова
Здоровье
нейроуролог Научного центра неврологии, кандидат медицинских наук
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Теги : мочеиспускание, признаки болезней, Екатерина Коршунова