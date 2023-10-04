Врач Черемушкин: рак поджелудочной часто путают с болезнями межпозвоночных дисков

«Дискомфорт может распространяться на спину, поэтому рак часто путают с заболеваниями межпозвоночных дисков», - поделился Черемушкин с порталом NEWS.ru.

Врач Черемушкин сообщил, что при развитии этого онкологического заболевания люди часто сталкиваются с постоянными болями в животе и его вздутием. Он добавил, что из-за особенностей болевой симптоматики рак поджелудочной можно спутать с межпозвоночной грыжей.Также врач заметил, что в тех случаях, когда возникают серьезные проблемы, у человека развивается желтуха.Онколог подчеркнул, что заметить симптомы рака поджелудочной железы на ранней стадии крайне сложно. По словам медика, их проявление возможно лишь при нарушенной внешнесекреторной функции органа. Он порекомендовал проходить профилактическое обследование, выполнять диагностику железы хотя бы раз в год.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему могут возникать изменения в мочеиспускании.

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