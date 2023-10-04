Врач Мещерякова: здоровая микрофлора кишечника способствует крепкому иммунитету

«Дефицит необходимых организму жиров может ухудшить работу дыхательной, нервной и эндокринной систем», - предупредила врач в беседе с «Известиями».

«Поддерживать баланс микрофлоры кишечника помогает регулярное потребление с пищей грубой клетчатки», - поделилась эксперт.

«Вследствие стресса и повышенной тревожности лимфоциты и фагоциты снижают активность и не могут вовремя удалить бактерии и вирусы в начале заболевания», - пояснила врач.

Врач Мещерякова рассказала о том, что способствует крепкому иммунитету и помогает делать организм более стойким к сезонным инфекциям. По словам медика, на иммунитет положительно влияет адекватное употребление жира, и люди, которые старательно обезжиривают свой рацион, совершают ошибку.Специалистка добавила, что источником полезных жиров являются авокадо, орехи, нерафинированные масла.Вдобавок сохранению крепкого иммунитета способствует здоровая микрофлора кишечника.Еще одним важным условием для укрепления иммунитета является питье достаточного количества воды. Недостаток жидкости способствует сгущению крови, замедляет обменные процессы, в связи с чем из организма хуже выводятся остаточные продукты переработки, потенциальные токсины.Кроме того, на состоянии иммунитета отражается то, насколько восприимчивым бывает человек к стрессу. Для сохранения здоровья нужно уметь не поддаваться панике.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может указывать на опасное для организма сгущение крови.

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