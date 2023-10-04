Врач Мещерякова: здоровая микрофлора кишечника способствует крепкому иммунитету

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здоровье кишечника

Врач-диетолог Татьяна Мещерякова: поддержание здоровой кишечной микрофлоры является одним из способов стать обладателем крепкого иммунитета.

Врач Мещерякова рассказала о том, что способствует крепкому иммунитету и помогает делать организм более стойким к сезонным инфекциям. По словам медика, на иммунитет положительно влияет адекватное употребление жира, и люди, которые старательно обезжиривают свой рацион, совершают ошибку.

«Дефицит необходимых организму жиров может ухудшить работу дыхательной, нервной и эндокринной систем», - предупредила врач в беседе с «Известиями».

Специалистка добавила, что источником полезных жиров являются авокадо, орехи, нерафинированные масла.

Вдобавок сохранению крепкого иммунитета способствует здоровая микрофлора кишечника.

«Поддерживать баланс микрофлоры кишечника помогает регулярное потребление с пищей грубой клетчатки», - поделилась эксперт.

Еще одним важным условием для укрепления иммунитета является питье достаточного количества воды. Недостаток жидкости способствует сгущению крови, замедляет обменные процессы, в связи с чем из организма хуже выводятся остаточные продукты переработки, потенциальные токсины.

Кроме того, на состоянии иммунитета отражается то, насколько восприимчивым бывает человек к стрессу. Для сохранения здоровья нужно уметь не поддаваться панике.

«Вследствие стресса и повышенной тревожности лимфоциты и фагоциты снижают активность и не могут вовремя удалить бактерии и вирусы в начале заболевания», - пояснила врач.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может указывать на опасное для организма сгущение крови.

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Теги : укрепление иммунитета, советы врачей, Татьяна Мещерякова